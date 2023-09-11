Otomotivde üretim ağustosta geriledi

Otomotiv sanayide üretim ağustosta yıllık yüzde 21,2 geriledi. 2023'ün ilk 8 ayında ise üretim yüzde 13 arttı.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Otomotiv sanayinde üretim ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 düşüşle 73 bin 20 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 92 bin 625 adet seviyesindeydi. İlk 8 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 13 artarak 943 bin 609 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye’de otomobil üretimi geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayarak 599 bin 915 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 981 bin 897 adede yükseldi.

İLK 8 AYDA İHRACAT ARTTI

Yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, toplam ihracat 656 bin 750 adet, otomobil ihracatı ise 425 bin 934 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023'ün 8 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 788 bin 197 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64'lük artış sağladı ve 582 bin 419 adede ulaştı.