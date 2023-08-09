100 yıl önceki salgınlar için uyardılar… Hastalıklar geri dönüyor

Viktorya Dönemi hastalıkları geri dönüyor. Uzmanlar, bakterilerin antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale geldikçe, hastalıkların geri dönebileceği konusunda uyarıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1837’den 1901’e kadar süren Viktorya Dönemi’nde son derece ölümcül hastalıklar, salgınlar yaşandı. Bu hastalıkların yok oldukları zannedilirken şimdi yeniden gündemde…

Uzmanlar, son zamanlarda çocukluk aşılarındaki düşen oranların, değişen beslenme alışkanlıklarının ve iklim değişikliğinin bazı hastalıkların dönmesi için uygun koşulları oluşturduğunu söylüyor.

ABD’li haber sitesi Politico’ya göre, bakteriler antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale geliyor, bu da son 100 yılın en önemli ilaçlarından birinin artık tehdit altında olduğu anlamına geliyor.

FRENGİ VAKALARINDA ARTIŞ…

Özellikle de İngiltere’de erken teşhisi halinde penisilin ile tedavi edilebilen, cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir hastalık olan frenginin yeniden ortaya çıkması dikkat çekti.

Hastalığın tedavi edilmemesi halinde ateş, yorgunluk ve ardından organlara zarar vererek ölümle sonuçlanabilir. Gangster Al Capone, besteci Scott Joplin ve sanatçılar Toulouse-Lautrec ve Manet’nin hayatına mal olan hastalık; Henry VIII, Napolyon ve Adolf Hitler’e de bulaşmıştı.

18. yüzyılın sonlarında, her beş Londralıdan biri 30’lu yaşlarının ortalarında bu hastalığa yakalanıyordu. Şimdi bu hastalık, yeniden özellikle Birleşik Krallık’ta dikkat çekiyor. Ülkenin Sağlık Güvenliği Ajansı hastalığın görülmesinde yeniden büyük artışlar yaşandığına dikkat çekiyor.

Geçen yıl 8.692 vaka görülerek, 1948’den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, AB’de de vakalar artıyor; özellikle Malta ve İrlanda’da.

Politico bu durumun nedeni olarak flört uygulamalarını gösterirken, gündelik cinsel karşılaşmaların her zamankinden daha kolay olduğunu ileri sürüyor. Ancak artışın nedeni olarak cinsel sağlık hizmetlerinde yapılan kesintilerin; örneğin İngiltere’de 1 milyar sterlinin kesilmesinin de etkili olduğu düşünülüyor.

KIZAMIK DA GERİ DÖNDÜ

Bir süredir vaka sayısı artan hastalıklar arasında kızamık da yer alıyor. Eskiden en bulaşıcı hastalıklardan biri olan ve ciddi ölüm oranlarına sahip olan hastalığın; John Franklin Enders’in 1963’te kullanım için lisanslanan bir aşı geliştirmesiyle önüne geçilmişti.

Ancak geçen ay Sağlık Güvenliği Ajansı, Londra’nın birkaç yıl içinde pandemi ile birleşen daha düşük aşılama seviyeleri nedeniyle on binlerce vaka için hazır olduğunu söyledi.

Oxford Vaccine Group’un direktörü Andrew Pollard, İngiltere verilerinin üzücü bir tablo çizdiğini söyledi.

GUT, CÜZZAM…

Geçmişten gelen bir diğer hastalık da gut… Eklemlerin etrafında küçük kristallerin oluştuğu ağrılı bir artrit türü olan gut, obezite oranları yükseldikçe hastalıkta da artış görülüyor.

Şiddetli bakteriyel bir cilt hastalığı olan cüzzam da son on yılda bildirilen vaka sayısının ikiye katlandığı Florida, ABD’de yeniden dikkat çekiyor.

Sağlık görevlileri sağlıksız yaşam tarzlarının bu hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olduğunu ileri sürüyor.

İlginizi Çekebilir Aşı karşıtlığı kızamığı patlattı

İlginizi Çekebilir Kızamık vakalarına dikkat çeken iddia: Sahadan ölüm bilgileri geliyor

İlginizi Çekebilir DSÖ uyardı: Ülkede kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı