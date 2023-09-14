11 aylık bebeğinde kanser belirtileri fark eden anne yaşadıklarını anlattı

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Danielle Prior, 11 aylık kızının gözünde gördüğü beyaz halka ve bulanıklıktan şüphelendi. Yapılan testler sonucunda kızına nadir görülen bir göz kanseri teşhisi kondu. Anne, teşhis sonrası yaşadıklarını ve kızının tedavisini anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Danielle Prior, son günlerde son derece endişeli. Çünkü 11 aylık bebeğine nadir görülen bir kanser teşhisi kondu. Anne Prior, tedavisine başlanan bebekte, kanser habercisi olan sorunları ilk nasıl keşfettiğini anlattı.

Anne, 11 aylık bebeği Evie’yi beslerken kızının gözünde sıra dışı bir beyaz halka ve bulanıklık fark etti. Prior, hemen doktorunu aradı ve randevu aldı. Bebek Evie, daha ileri testler ve kontrollere tabi tutuldu.

Sonuçlar ise aileyi adeta darmadağın etti. Evie’de nadir görülen bir göz kanseri türü olan retinoblastoma hastalığı olduğu ortaya çıktı. Hastalık, her yıl Birleşik Krallık’ta sadece 44 ve ABD’de 300 çocukta görülüyor.

EN ÇOK 5 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Evie daha sonra genel anestezi altında keşif amaçlı bir ameliyat geçirdi ve bu ameliyatla da ne yazık ki gözünün dörtte üçünü kaplayan retinoblastomun olduğu doğrulandı. Genellikle göz geliştikçe tetiklenen kanser, en çok beş yaşın altındaki çocukları etkiliyor.

Gözbebeğinin merkezinde görülen beyaz bir parıltı veya yansıma en yaygın semptom. Diğer belirtiler arasında ise şaşılık, irisin renginde değişiklik ve göz çevresinde şişlik yer alıyor.

Prior şunları söyledi: “Haberi aldığımda bu beni üzdü, kimseyle konuşmak istemedim, sadece her şeyi engellemek istedim. Gerçekten yemek yemiyordum ya da uyumuyordum ve kaygıdan acı çekiyordum. Evie’ye teşhis konulmadan önce ‘belki de yanılıyoruzdur’ diye, bunun iyi huylu ya da sadece katarakt olabileceğini düşünmeye devam ediyorduk. Tedavilerin ne olduğunu öğrenene kadar derin bir kara deliğin içine girdim.”

“SAATLİ BOMBA GİBİ”

Ailesi, artık yürümeye başlayan çocuklarının gözünün tamamen alınarak tedavi edilmesindense kemoterapiye devam etmek istedi. Ve Evie, kanserin temizlenmesi umuduyla, doğrudan, etkilenen göze verilen konsantre kemoterapi dozu ile altı seans geçirdi. Artık iyileşme sürecinde olan Evie, her altı haftada bir Royal London Hastanesi’nde kontrollere de gidiyor.

Anne Prior ise seçtikleri tedavi yöntemi ile ilgili şunları söylüyor: “Şu anda belirsiz bir aşamadayız ve bunu saatli bir bomba olarak görüyoruz, ancak yanlış karar vermek istemediğinizde bu çok zor. Bu tedavinin diğer ülkelerde iyi bir başarı oranı var ve bazen görme yeteneği de kurtarılıyor, bu yüzden ona sadece yardım etmeye çalışıyoruz. İnsanlar korkunç olabilir, özellikle de görsel olarak çok belirgin olan bir vücut parçasını kaybederseniz. Yetişkin olana kadar onu kontrol ettirmemiz gerekecek; doktorlar bana belli bir noktada artık sorun olmayacağını söylediler. Temel olarak, gözlerin büyümesi durduğunda sabit kalması gerekiyor. Fakat şimdilik gözünde tümör var ve tümörü güvenli bir şekilde çıkarabilecekleri bir ameliyat yapamıyorlar.”

“KORKMUŞ VE GERGİN”

Ayrıca Prior, artık 18 aylık olan kızının sık sık hastaneye gitmesi ve tedavi görmesi nedeniyle de kaygı sorunu yaşadığını söylüyor: “Korkmuş ve gergin, bu randevulara gitmek ve tedaviyle uğraşmak onu gerçekten etkiledi. Yabancılardan hoşlanmıyor ve hatta diğer çocuklara karşı da biraz şüpheci davranıyor, bunu görmek korkunç. Sadece onun güvenini yeniden kazanmayı umuyoruz.”

Henüz çocuklarının tedavisi devam eden ve uzun bir sürede kontrol altında tutmaları gereken hastalıkla boğuşan aile bu süreçte sosyal medyadaki gruplardan destek aldıklarını ve olabildiğince kendilerini pozitif tutmaya çalıştıklarını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir 50 yaş altı kanser vakaları yüzde 80 arttı

İlginizi Çekebilir İngiltere'den kanser aşısı hamlesi: Tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltıyor