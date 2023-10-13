12 yaşındaki elektronik sigara kullanıcısı hastaneye kaldırıldı

Akciğeri çöken ve dört gün komada kalan 12 yaşındaki kız, çocuklara asla elektronik sigaraya başlamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yaşayan ve ağır bir sigara bağımlısı olan Sarah Griffin, bir ay önce nefes alma sorunları yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Dokuz yaşından beri elektronik sigara kullanıyordu ve birkaç gün içinde 4.000 nefeslik elektronik sigarayı tüketiyordu. Normal bir e-sigara genellikle 600 nefes içerir.

Griffin’in önceden var olan astımı ile birleşen soğuk algınlığı onun hızla kötüleşmesine neden oldu. Akciğerlerinin röntgeni, birinin hasar gördüğünü gösterdi.

“TRAVMATİK BİR DENEYİM”

Annesi Mary, Sarah komaya girdiğinde kızının öleceğini düşündüğünü söyledi.

“Sarah için travmatik bir deneyim oldu. Bu beni de travmatize etti. Sarah hastaneye gittiği gün hastaneye yatırılacağını, bir süre nebülizatöre bağlanacağını ve sonra tekrar eve döneceğini düşündü. Onun için yoğun bakımda kalması korkunç bir deneyimdi ve o hâlâ tüm bunları anlamlandırmaya çalışıyor.” dedi.

Mary, kızının durumunda elektronik sigaranın onu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Sarah şu anda evinde iyileşiyor ancak elektronik sigaranın etkileri uzun vadeli olabilir. Annesi, “Sarah çok uyuşuk kaldı. Genellikle enerji dolu, sürekli konuşuyor ve hareket halinde ama hâlâ iyileşiyor ve henüz her zamanki haline dönmedi. Fiziksel etki kadar zihinsel etki de büyük oldu. Böyle bir travma yaşadı. Önünde hâlâ uzun bir yol var ama onun evine geri dönmesinden dolayı çok minnettarız.” diye ekledi.

BAKANLIK DEVREDE

Sağlık Bakanı Steve Barclay de, elektronik sigara satışını kısıtlama ve düz ambalaj getirme planlarını duyurdu. Barclay, e-sigara şirketlerinin ürünlerini satmak için çizgi film karakterleri ve balonlu sakız aromaları kullanmasının “doğru olmadığını” söyledi.

Hükümet elektronik sigara aromalarını kısıtlamayı ve fiyatlarını artırmayı teklif ediyor. Ayrıca şirketlerin “sevimli” terimleri kullanarak açıklama yapmasını da engelleyebilir. Diğer öneriler arasında ise, ambalajlarda ve cihaz üzerinde çizgi film ve “çocuk dostu” görsellerin kullanımının yasaklanması yer alıyor.

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