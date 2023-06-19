2 milyondan fazla kişi 5 yıldır antidepresan kullanıyor

İngiltere'de antidepresan kullananların yaklaşık dörtte birini oluşturan 2 milyondan fazla kişinin 5 yıldır bu ilaçları kullandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin “Panorama” programı, bilgi edinme özgürlüğü talebi kapsamında, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS), 2018-2022 döneminde uzun süreli antidepresan kullanımına ilişkin veri ve rakamları temin etti.

Buna göre, İngiltere’de 8 milyondan fazla kişi depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle reçete edilen antidepresanları kullanıyor. NHS reçeteleme verilerine göre, bu rakam 5 yıl öncesiyle kıyaslandığında 1 milyon kişi arttı.

Ülkede antidepresan kullanan hastaların yaklaşık dörtte birini oluşturan 2 milyondan fazla kişinin ise 5 yıldır bu ilaçları kullandığı ortaya çıktı.

Ayrıca, önde gelen ilaç şirketinin 27 yıl önce bir ilacın neden olabileceği vücudun alıştığı ilacı bıraktığında ortaya çıkabilecek olası yoksunluk etkilerini gizlemeye çalıştığına dair kanıtlar bulundu.

Uzmanlar, antidepresan kullanımında potansiyel risk ve faydaların kişiden kişiye değişebileceğini ve ilaç kullanımının mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma da son yıllarda milyonlarca kişiye kronik ağrıları için faydası kanıtlanmayan antidepresan reçete edildiğini ortaya koymuştu.

Southampton, Bath, Bristol Üniversiteleri ve University College London’ın (UCL) da aralarında bulunduğu pek çok üniversite ve enstitü, amitriptilin, duloksetin, fluoksetin, sitalopram, paroksetin ve sertralin dahil olmak üzere Ulusal Sağlık Hizmetinde (NHS) yaygın olarak reçete edilen ilaçları incelemişti.

2021 ve 2022 yıllarında antidepresan kullanan yetişkinlerin sayısında yüzde 5 artış olduğu tespit edilmişti.

Geriye dönük 6 yıllık dönem incelendiğinde de hem hasta sayısında hem de reçete sayısında her yıl artış olduğu gözlemlenmişti. (AA)

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