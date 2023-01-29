30 saniyede ortaya çıkarıyor: Nefesten kalp krizi testi

Türk bilim insanları, insan nefesini analiz edip kalp krizi riskini yapay zeka teknolojisiyle önceden teşhis edebilen cihaz geliştirdi. 30 saniyede sonuç veren cihazın patenti alındı.

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Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Aydemir, Çorum Hitit Üniversitesi’nden Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Bilge Han Tozlu ile Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. Cemaleddin Şimşek, insan nefesindeki molekülleri analiz edip kalp krizi riskini yapay zeka teknolojisiyle önceden teşhis edebilen cihaz geliştirdi.

Biomedical Signal Processing and Control dergisinde makalesi yayınlanan cihazla naylon poşet ya da balona doldurulan nefes, moleküllere dönüştürülüp aktarıldığı bilgisayar ortamında inceleniyor. Tasarımla, bir kişinin kalp krizi riski taşıyıp taşımadığı 30 saniyede teşhis ediliyor.

Sağlıklı ve kalp rahatsızlığı bulunan bireylerde yapılan deneyler sonucunda, kalp krizi riskini erken teşhis etmeyi başaran bilim insanları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patent de aldıkları cihazı daha da geliştirerek cep telefonlarına entegre etmeyi, kalp krizi kaynaklı ani ölümleri de önlemeyi hedefliyor.

“SANİYELER İÇİNDE SONUÇ ÇIKIYOR”

Doç. Dr. Önder Aydemir, şunları söyledi:

“”Sağlıklı bireyler, kalp krizi ve kalp hastalığı riski olan insanların nefes bilgilerini elektronik burun teknolojisiyle sinyale dönüştürüp bunu elektronik burunla bilgisayar ortamına kaydettik. Yapay zeka algoritmalarıyla insanların miyokard enfarktüsü olup olmadığını nefes bilgilerinden otomatik olarak tespit etmeye çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçlar gayet umut verici ve gelecek için de çarpıcı. Çalışmamız tescillendi. 10 saniye boyunca kişinin nefesini alıyoruz ve saniyeler içinde sonuç çıkıyor. Bir kişinin durumunu 30 saniyede öğrenebiliriz.”

“ANİ ÖLÜMLERİN DE ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR”

“İnsanlar acile gittiğinde elektro kardiyogram sinyalini kardiyolog hocalarımız inceler ve kalp krizi olup olmadığını bulmaya çalışır. Bu zaman alan bir süreç. Kalp krizinin erken müdahalesinin önemini dikkate alırsak bu 50 dakikalık sürenin hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz bu teknolojinin pratik olarak tespitiyle veya gelecekte cep telefonlarına bile entegre edilebileceğini düşündüğümüzde, kişiler anlık olarak kendini kontrol edebilir veya hastanelerde hızlı bir kontrol masası dahi oluşturulabilir. Ani ölümlerin de önüne geçilebilir.” (DHA)