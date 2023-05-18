96 bin kadın incelendi: Düzenli egzersiz Parkinson riskini dörtte bir düşürdü

Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak egzersiz yapan kadınların, hareketsiz olanlara kıyasla Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 25 daha az çıktı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Inserm Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, önceki çalışmaların aktif erkeklerin aktif olmayanlara göre Parkinson geliştirme olasılığının yüzde 21 daha az olduğunu bulduğunu, ancak aynı durumun kadınlar için geçerli olup olmadığına dair çok az araştırma olduğunu söyledi.



Times’ta yer alan habere göre, araştırma için ortalama yaşları 49 olan 95.354 kadın katılımcı incelendi. Çalışmanın başında hiçbirinin Parkinson teşhisi yoktu. Otuz yıl boyunca takip edildiler ve bu süre zarfında 1.074 kadın, hastalığı geliştirdi.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEM KAZANDI

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada, kadınlara gün içerisindeki fiziksel aktiviteleri soruldu.

Araştırmacılar daha sonra fiziksel aktivite ile Parkinson hastalığına yakalanma riski arasındaki ilişkileri aradılar. Kadınlar, en aktiften en az aktif olana doğru beş gruba ayrıldı ve araştırmacılar, en aktif grupta “yüzde 25 daha düşük Parkinson insidansı” buldular.

Bilim insanları, katılımcıların Parkinson teşhisi konmadan 20 yıl öncesine kadar egzersiz düzeylerini değerlendirerek, fiziksel aktivite eksikliğinin hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğu sonucunu doğruladılar.

Çalışma, Parkinson gelişmeye başladığında egzersiz seviyelerinde düşüşe de yol açabileceğini buldu ve bu da ilişkinin her iki yönde de işe yaradığını gösterdi.

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