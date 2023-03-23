ABD’de siyahi ve hispanik çocuklarda otizm oranı ilk kez beyazlardan daha yüksek

ABD'de siyahi ve hispanik çocukların otizme yakalanma oranı ilk kez beyaz çocuklardan daha yüksek çıktı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 11 eyalette, otizm teşhisinde önemli görülen 8 yaşındaki çocukların sağlık ve okul kayıtlarını inceledi.

Söz konusu kayıtlara göre, 2020’de ülkede 8 yaşındaki her 36 çocuktan birinin otizmli olduğu belirlendi.

Ülkede 8 yaşındaki siyahi ve hispanik çocuklarda otizm görülme oranı son yıllarda arttı.

Siyahi, hispanik, Asyalı veya Pasifik Adaları’ndaki ülkelerden olan çocukların yüzde 3’ü, beyaz çocukların ise yüzde 2’si otizmli çıktı.

Otizm, ülkede daha önce orta ve düşük gelirli beyaz çocuklarda diğerlerine oranla daha yüksek görülüyordu.

Sağlık yetkilileri, oranlardaki değişikliğin nedeni olarak tarama ve otizm hizmetlerinin tüm çocuklar için gelişmesini gösteriyor.

2010’da beyaz çocuklarda otizm görülme sıklığı, siyahilere göre yüzde 30, hispaniklere göre yüzde 50 daha yüksekti.

Ülkede, 2018’de 8 yaşındaki her 44 çocuktan birine otizm teşhisi konulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada her 100 çocuktan biri otizmli. (AA)