AB’de ölüm oranları düşüyor

AB'de ortalamanın üzerindeki ölüm sayıları çok düşük seyrediyor.

Sozcu.com.tr

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Covid-19’un bir halk sağlığı acil durumu olarak sona ermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalamanın üzerindeki ölüm sayıları da çok düşük seviyedeki seyrini sürdürüyor.

AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Mart 2023’te AB genelinde ölüm sayısı bir önceki aya göre ortalamanın yüzde 0,3 üzerinde kaydedildi. Bu ayda 16 AB ülkesinde hiç “fazladan ölüm” kayıtlara geçmedi. Ortalamanın üzerinde ölüm görülen AB üyeleri ise Hollanda, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İspanya, Malta, Portekiz, Almanya ve Danimarka oldu.

Mart 2022’de ortalamanın üzerindeki ölüm oranı yüzde 7 olmuş, yaklaşık 33 bin “fazladan ölüm” kayıtlara geçmişti. Şubat 2023’te ise Covid-19 salgını öncesi dönem sayılan Şubat 2020’den beri ilk kez AB’de ortalamanın üzerinde ölüm bulunmadığı açıklanmıştı.

Ortalamanın üzerindeki ölüm sayılarının en yüksek olduğu dönemler yüzde 25 ile Nisan 2020, yüzde 40 ile Kasım 2020, yüzde 21 ile Nisan 2021 ve yüzde 27 ile Kasım 2021 olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Mayıs 2023’te Kovid-19’un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu. (AA)