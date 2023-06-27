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AB’den Covid-19 sertifikaları için yeni adım

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 salgını sırasında oluşturulan sertifikaların, küresel sağlık sertifikasına dönüştürülmesi için adım attı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:50 - 27 Haziran 2023 Güncellenme:
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AB’den Covid-19 sertifikaları için yeni adım

AB Konseyi, sertifikaların dönüştürülmesine yönelik tavsiye kararını kabul etti. Tavsiye kararında AB üyesi ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel sağlık sertifikası ağı geliştirmesine dahil olmaya davet edildi.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, AB’nin dijital Covid-19 sertifikaları için geliştirdiği teknoloji DSÖ’nün geliştirdiği ağa entegre edilebilecek.

AB Konseyi’nin aldığı karar, Birlik ülkelerinin DSÖ’nün ağına katılma zorunluluğunu içermiyor. Üye ülkelerin DSÖ ağına katılması halinde, özellikle uluslararası bir acil sağlık durumunda sertifikaların ağın gereksinimlerini yerine getirmesi gerekecek.

AB’nin dijital Covid-19 sertifikaları için çıkardığı ve şu anda yürürlükte olan yasal düzenlemenin süresi 30 Haziran’da dolacak. (AA)

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