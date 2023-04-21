Addison hastalığı nedir, neden olur? Addison hastalığı belirtileri neler?

Addison hastalığı, nadir görülen bir endokrin bozukluktur ve adrenal bezlerin yeterli miktarda kortizol hormonu üretememesine yol açar. Addison hastalığı belirtileri arasında yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, mide bulantısı, kusma, kas zayıflığı, deride koyulaşma, düşük kan basıncı, şiddetli tuz arzusu ve bayılma hissi yer alır. Bu belirtiler sıklıkla yavaş bir şekilde gelişir ve tedavi edilmedikçe kötüleşir.

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Bulantı, kusma, halsizlik, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösteren addison hastalığı nedir? Addison hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

ADDİSON HASTALIĞI NEDİR?

Addison hastalığı, adrenal bezlerin yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan bir hormonal bozukluktur. Adrenal bezler, böbrek üstü bezleri olarak da bilinir ve vücutta kortizol, aldosteron ve adrenalinin üretiminden sorumludur. Addison hastalığı, adrenal bezlerin kortizol ve aldosteron üretiminde yetersiz kalması nedeniyle, bu hormonların düzgün çalışmasını engeller.

Addison hastalığı belirtileri arasında yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı, mide bulantısı, kusma, kas zayıflığı, deride koyulaşma, düşük kan basıncı, şiddetli tuz arzusu ve bayılma hissi yer alır. Bu belirtiler sıklıkla yavaş bir şekilde gelişir ve tedavi edilmedikçe kötüleşir.

Addison hastalığı, kortizol ve aldosteron hormonlarındaki eksikliğin tedavi edilmesiyle kontrol altına alınabilir. Tedavi, kortikosteroid ilaçlarının kullanılmasıyla yapılır. Bu ilaçlar, adrenal bezlerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve hastalığın semptomlarının azalmasına ve kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Ancak hastalığın nedeni tedavi edilemezse, ömür boyu ilaç kullanımı gerekebilir.

ADDİSON HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Addison hastalığının en yaygın nedeni, otoimmün bozukluklardır. Otoimmün bozukluklar, vücudun kendi hücrelerine saldıran bir bağışıklık sistemi yanıtıdır. Addison hastalığı durumunda, otoimmün yanıt adrenal bezlere saldırır ve bezlerin kortizol ve aldosteron hormonlarını üretme yeteneğini azaltır.

Diğer Addison hastalığı nedenleri arasında enfeksiyonlar, kanser, ameliyat, travma ve ilaçlar yer alabilir. Adrenal bezlerdeki enfeksiyonlar, kanserler veya ameliyatlar nedeniyle bezlerin çıkarılması da Addison hastalığına neden olabilir. Bazı ilaçlar da adrenal bezlerin işlevlerini etkileyebilir ve bu da hastalığa yol açabilir.

Ayrıca, nadir de olsa, genetik faktörler de Addison hastalığının nedeni olabilir. Kalıtsal adrenal hiperplazi (CAH) olarak bilinen bir grup kalıtsal bozukluk, adrenal bezlerin kortizol ve aldosteron üretme yeteneğini azaltır ve bu nedenle Addison hastalığına yol açabilir.

ADDİSON HASTALIĞI BELİRİTLERİ NELER?

Addison hastalığı belirtileri genellikle yavaş yavaş gelişir ve bazen diğer sağlık sorunları ile karışabilir. Bu nedenle, Addison hastalığı tanısı genellikle geç konulabilir. Hastalığın belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

* Yorgunluk ve zayıflık hissi

* İştah kaybı ve kilo kaybı

* Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı

* Deride koyulaşma (örneğin, dirseklerde ve dizlerde)

* Kas zayıflığı ve kas ağrıları

* Tuz arzusu

* Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

* Depresyon ve diğer psikolojik belirtiler

* Adet düzensizliği (kadınlarda)

* İshal veya kabızlık

Addison hastalığının belirtileri sıklıkla yavaş yavaş geliştiği için, hastalar semptomların normal bir yaşlanma veya başka bir sağlık sorunu ile ilişkili olduğunu düşünebilirler. Bu nedenle, Addison hastalığından şüphelenen kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları ve teşhis edilmeleri önemlidir.