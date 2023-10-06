Aile hekimleri isyan etti: “Mendil kapmaca oynayabilir” raporu isteyen var
Kars'ta rapor vermediği öğrencinin ağabeyinin darp ettiği doktor kalp krizi geçirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Mendil kapmaca oynayabilir raporu isteyen bile var. Mevzuat acil olarak düzeltilmeli" dedi.
Sağlık sektöründe şiddetin arttığı bir dönemde, caydırıcı cezaların eksikliği şiddet olaylarını artırıyor. Kars’ta görev yapan bir aile hekimi, hasta tarafından saldırıya uğramasıyla sonuçlanan bir darp olayına maruz kaldı.
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bu olayın ardından yaptığı açıklamada, aile hekimlerinin usulsüz rapor talepleriyle karşı karşıya kaldığını ve şiddetin önüne geçmek için caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Dr. Kandemir, aile hekimlerine, “mendil kapmaca oynayabilir raporu”, “geziye katılabilir raporu”, “karate kursuna gidebilir raporu” gibi, mevzuata aykırı birçok rapor talebinin geldiğini belirterek, bu durumun acilen düzeltilmesi ve standartlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Ayrıca, şiddete neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve şiddet uygulayanlara caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Aile sağlığı merkezlerinin, bazı sağlık raporlarını vermek için gerekli ekipmanlara sahip olmadığını vurgulayan Dr. Ahmet Kandemir, bu nedenle bu raporların hastanelerden veya özel rapor merkezlerinden verilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Kandemir, sağlık raporlarının ücretlerinin hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde standart olması gerektiğini ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.
Aile hekimlerinden talep edilen yüzlerce çeşit rapordan bazıları şöyle:
- Askere alınma öncesi sağlık muayenesi
- Sürücü/sürücü adayı sağlık raporları
- Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu
- Sporcu lisansı için sağlık raporları
- İşe giriş sağlık raporları
- Öğrenciler için yatılı yurtta kalabilir raporu
- Evlilik için sağlık raporları
- Akli meleke değerlendirme sağlık raporları
- İstirahat raporu
- İş görmemezlik raporu
- Defin raporu
- Adli rapor
- Satranç oynayabilir raporu
- Geziye katılabilir raporu
- Jimnastik kursuna katılabilir raporu
- Staj yapabilir raporu
- Mendil kapmaca raporu
- Karate kursu raporu
- Parmak izi alınamıyor raporu
- Kreşe gidebilir raporu
- Servis şoförlüğü raporu