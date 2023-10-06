Aile hekimleri isyan etti: “Mendil kapmaca oynayabilir” raporu isteyen var

Kars'ta rapor vermediği öğrencinin ağabeyinin darp ettiği doktor kalp krizi geçirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Mendil kapmaca oynayabilir raporu isteyen bile var. Mevzuat acil olarak düzeltilmeli" dedi.

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Sağlık sektöründe şiddetin arttığı bir dönemde, caydırıcı cezaların eksikliği şiddet olaylarını artırıyor. Kars’ta görev yapan bir aile hekimi, hasta tarafından saldırıya uğramasıyla sonuçlanan bir darp olayına maruz kaldı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bu olayın ardından yaptığı açıklamada, aile hekimlerinin usulsüz rapor talepleriyle karşı karşıya kaldığını ve şiddetin önüne geçmek için caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Kandemir, aile hekimlerine, “mendil kapmaca oynayabilir raporu”, “geziye katılabilir raporu”, “karate kursuna gidebilir raporu” gibi, mevzuata aykırı birçok rapor talebinin geldiğini belirterek, bu durumun acilen düzeltilmesi ve standartlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, şiddete neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve şiddet uygulayanlara caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aile sağlığı merkezlerinin, bazı sağlık raporlarını vermek için gerekli ekipmanlara sahip olmadığını vurgulayan Dr. Ahmet Kandemir, bu nedenle bu raporların hastanelerden veya özel rapor merkezlerinden verilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Kandemir, sağlık raporlarının ücretlerinin hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde standart olması gerektiğini ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Aile hekimlerinden talep edilen yüzlerce çeşit rapordan bazıları şöyle:

Askere alınma öncesi sağlık muayenesi

Sürücü/sürücü adayı sağlık raporları

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu

Sporcu lisansı için sağlık raporları

İşe giriş sağlık raporları

Öğrenciler için yatılı yurtta kalabilir raporu

Evlilik için sağlık raporları

Akli meleke değerlendirme sağlık raporları

İstirahat raporu

İş görmemezlik raporu

Defin raporu

Adli rapor

Satranç oynayabilir raporu

Geziye katılabilir raporu

Jimnastik kursuna katılabilir raporu

Staj yapabilir raporu

Mendil kapmaca raporu

Karate kursu raporu

Parmak izi alınamıyor raporu

Kreşe gidebilir raporu

Servis şoförlüğü raporu

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