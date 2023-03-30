Ailesi Kaan’ı, hayatta tutunmak için destek bekliyor

Mersin’de henüz 5 aylıkken bir tesadüf sonucu ortaya çıkan Wilms tümörü nedeniyle tek böbreği alınan, diğer böbreği için de tedavi gören 10 aylık Kaan Kaya’nın ailesi destek bekliyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de yaşayan Metin ve Ayşe Kaya çiftinin ikinci çocuğu olan 10 aylık Kaan bebek, çocuklarda ortaya çıkan Wilms tümörüyle mücadele ediyor. 5 aylıkken tesadüf sonucu öğrenilen hastalığı sebebiyle bir böbreği alınan, diğer böbreği için de tedavi gören minik bebek, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kanser hastalığının masraflarının ancak bir bölümünü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığını bunun da yetersiz kalması nedeniyle tedavisi Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde süren Kaan Kaya’nın ailesi, bu süreçte yetkililerden ve hayırseverlerden maddi destek bekliyor.

“TEK ÇALIŞTIĞIM İÇİN MADDİ SIKINTI YAŞIYORUZ”

Baba Metin Kaya, çocuklarını 5 aylıkken soğuk algınlığı şikayetiyle doktora götürdüklerini ve orada tesadüf sonucu hastalığın ortaya çıktığını söyledi. Hızlı bir şekilde ultrason çektirdiklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

“İki böbreğinde de Wilms tümörü olduğu belirlendi. Bu sebepten dolayı bebeğimiz Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 5 aydır tedavi görüyor. Bir operasyon geçirdi ve böbreğinin birini aldılar, diğerindeki tümörleri temizlediler.

Ancak diğer böbreğinin de alınma ihtimali olduğunu söylediler. Tabii maddi olarak sıkıntımız oluyor. Evde tek çalışan benim ve asgari ücretle çalışıyorum. Evimiz kira, 8 yaşında çocuğumuz var o da okula gidiyor. Genellikle hastanede yatıyor. Yattığı zaman ödediğimiz para daha yüksek oluyor. Haftada bir kere de kemoterapi görüyor.”

“TEK İSTEĞİMİZ ÇOCUĞUMUZU HAYATTA TUTABİLMEK”

Diğer böbreğin alınmasını doktorların riskli gördüğünü kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü alınırsa diyalize girmesi gerekiyor. Çok küçük olduğu için diyalizi bünyesi büyük ihtimalle kaldırmayacak. Doktorlar da zaten bunu söylüyor. Nakil 5 yaşından sonra oluyor. Nakil için 4 seneye daha ihtiyacımız var.

Burada doktorlara sığındık. Onlar ‘Elimizden geleni yapacağız’ diyorlar. Bu süreçte yetkililer ve hayırseverlerden de maddi destek bekliyoruz. Çünkü artık ödemelerde zorlanmaya başladık. Eğer bize bu konuda destek olabilirlerse, bu çocuğumuzu hayatta tutabilirsek bu bize yeter. Bütün isteğimiz bu” diye konuştu.

“ÇOCUĞUM SAĞLIĞINA KAVUŞSUN, İYİLEŞSİN İSTİYORUM”

Anne Ayşe Kaya ise gribal enfeksiyondan dolayı bebeklerini hastaneye götürdüklerini anlatarak, şunları söyledi:

“Doktor ‘Gelmişken genel bir muayene yapayım’ dedi. O sırada karnında sol tarafta bir şişlik fark etti. Ultrason çekildiğinde her iki böbreğinde de kitle olduğunu söylediler. Biz de hemen hastaneye götürdük.

Kaan’ı görenler aslında ‘Hiç hasta gibi değil’ diyorlar. Çok neşeli, çok hareketli bir çocuk. Sadece hastalık teşhisi konduğundan beri ne boyu uzadı ne kilo aldı. Diğer gelişimsel olarak hiçbir sıkıntısı yok.

Benim tek isteğim her anne gibi çocuğum sağlığına kavuşsun, iyileşsin istiyorum. Sadece maddiyat için onun tedavisinin yarıda kalmasını ya da kaybetmeyi istemiyorum. Bize bu konuda destek olunursa mutlu oluruz.”

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