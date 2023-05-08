Akalazya nedir, beliritleri neler?

Akalazya, yemek borusunun alt kısmında yer alan kasların hareketlerinde bozulma sonucu yemek borusunda ilerleyen yiyecek ve sıvıların mideye geçişini engelleyen bir hastalıktır. Akalazya, nadir görülen bir durumdur ve genellikle 25-60 yaşları arasındaki kişilerde ortaya çıkıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akalazyanın nedenleri tam olarak bilinmese de, sinirlerdeki bozukluklar ve kalıtsal faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Tanı genellikle testlerle konulur ve tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, botulinum toksini enjeksiyonu, balon dilatasyonu ve cerrahi müdahale yer alır. Akalazya, tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden, erken tanı ve tedavi önemlidir.

Akalazya, yemek borusunun (özofagus) alt ucundaki kasların gevşeyememesi veya açılamaması nedeniyle yemek borusu ile mide arasındaki geçişin engellenmesiyle karakterize bir tıbbi durumdur. Bu durum, yemek borusunda biriken yiyeceklerin geri çekilmesine ve yutma zorluğuna yol açabilir.

AKALAZYA NEDİR?

Akalazya, yemek borusu kaslarının normal işlevini bozan bir sinir sistemi bozukluğu nedeniyle oluşabilir. Bu sinir sistemi, yemek borusu kaslarının gevşemesi ve yutulan yiyeceklerin mideye doğru ilerlemesi için gereklidir. Akalazya aynı zamanda yemek borusu alt ucundaki kasların tıkanması veya daralması nedeniyle de oluşabilir.

Akalazya belirtileri arasında yutma güçlüğü, göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi, mide yanması, kilo kaybı ve özellikle sıvıların geri çıkması gibi belirtiler yer alabilir. Teşhis için endoskopi, yutma testleri ve radyolojik testler kullanılabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, endoskopik dilatasyon veya cerrahi müdahale yer alabilir.

AKALAZYA BELİRTİLERİ NEDİR?

Akalazya belirtileri, yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşeyememesi veya açılamaması nedeniyle yutma güçlüğü yaşayan kişilerde ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

Yutma güçlüğü: Yemek borusundaki kasların çalışmaması nedeniyle yutma işlemi zorlaşır ve yiyecekler yemek borusunda takılı kalabilir. Bu durum özellikle büyük parçaların yutulması veya sıvıların içilmesi sırasında ortaya çıkabilir.

Göğüs ağrısı: Akalazya hastaları sık sık göğüs ağrısı yaşarlar. Bu ağrı, yiyeceklerin yemek borusunda takılı kalması veya yutma sırasında yemek borusu ve mide arasındaki basıncın artması nedeniyle oluşabilir.

Göğüste sıkışma hissi: Akalazya hastaları yemek yedikten sonra göğüste bir sıkışma veya doluluk hissi yaşayabilirler. Bu durum yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşeyememesi nedeniyle oluşur.

Mide yanması: Akalazya hastaları sıklıkla mide yanması ve ekşime hissi yaşarlar. Bu durum, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması nedeniyle oluşabilir.

Kilo kaybı: Yutma güçlüğü nedeniyle akalazya hastaları sıklıkla kilo kaybederler. Bu durum, yeterli beslenememe nedeniyle oluşabilir.

Özellikle sıvıların geri çıkması: Akalazya hastaları sıvıları yuttukları zaman özellikle sıvıların geri çıkması gibi belirtiler yaşayabilirler.

Bu belirtiler akalazya teşhisi için bir doktora başvurmayı gerektirir.

AKALAZYA TEDAVİSİ NASIL?

Akalazya tedavisi, yemek borusu ile mide arasındaki kasların gevşemesini veya açılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, endoskopik dilatasyon ve cerrahi müdahale bulunur.

İlaç tedavisi: Akalazya tedavisinde kullanılan ilaçlar, yemek borusu kaslarının gevşemesini ve yiyeceklerin mideye geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olur. İlaç tedavisi genellikle semptomları hafifletmek için kullanılır, ancak kalıcı bir çözüm değildir.

Endoskopik dilatasyon: Bu tedavi yöntemi, yemek borusu alt ucundaki kasların açılması için kullanılır. Bir endoskop kullanılarak yemek borusuna özel bir balon yerleştirilir ve balon şişirilerek yemek borusu kaslarının genişletilmesi sağlanır. Bu tedavi genellikle başarılıdır ve semptomları hafifletir. Ancak, bazen yemek borusu zedelenmesi veya kanama gibi yan etkileri olabilir.

Cerrahi müdahale: Endoskopik dilatasyon veya ilaç tedavisi başarısız olduğu durumlarda, cerrahi müdahale gerekli olabilir. Cerrahi işlem, yemek borusunun alt ucundaki kasların kesilmesi veya gevşetilmesi yoluyla yemek borusunun açılmasını sağlar. Cerrahi tedavi, kalıcı bir çözüm olabilir ancak bazı riskler taşır.

Akalazya tedavisi, semptomların şiddetine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Doktorunuz en uygun tedavi seçeneğini belirleyecektir.