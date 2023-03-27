AKP’nin kanun teklifi hekimleri kızdırdı: Sizin derdiniz ne?

AKP milletvekillerinin seçimlere sayılı günler kala verdiği kanun teklifi hekimleri isyan ettirdi. Teklife göre hastaya verdiği ilaç yan etki yapan hekim meslekten men edilebilecek. Hekimler, “Sizin hekimlerle derdiniz ne? Yeter artık" diyerek tepkisini gösterdi.

Latif SANSÜR

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AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına verilen, Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hekimleri isyan ettirdi. Yapılmak istenen değişiklikte bazı maddelerinin hekimler üzerinde baskı ve sindirme aracı olarak kullanılacağını belirten hekimler, bu maddelerin düzenlemeden çıkarılmasını istedi.

29 Mart'ta Komisyonda görüşülmeye başlanacak olan değişikliğin “Meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak” maddesine göre; tedavi sırasında hastada oluşabilecek yara yeri enfeksiyonu, antibiyotiğe bağlı oluşan ishal, alerjileri gibi ilaç yan etkisi, kemoterapi verildiğinde kan değerlerinin düşmesiyle enfeksiyon, veya olasılık dahilindeki komplikasyonlar hekimlerin meslekten 15 gün ile 3 yıl men edilmesi için yeterli olacak. Diğer bir maddeye göre ise fiili bir saldırıya, fiili karşılık vermek de meslekten men sebebi sayılacak.

“GÖZ DAMLASI GEÇİCİ GÖRME BOZUKLUĞU YAPIYOR”

Hekimleri meslekten men etmeyi düzenleyen maddelerin hekimlere karşı nefret duygusu barındırdığını, yapılmak istenen değişikliklerin “Hekimlere bu ülkede bu mesleği huzurla yaptırmamak için ne yapabiliriz” mantığı ile hazırlandığını savunan hekimler, tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi;

Nesrin Çevik : Sağlığın geçici ve kısa süreli bozulması ne demektir? Yan etki olabilir mi mesela? Ya da olasılık dahilindeki komplikasyonlar? Kemoterapi de yasaklansın mesela bizim ülkede! Başkanlık hepimize derhal birer sihirli değnek dağıtsın! Sağlıkta gerçek dönüşüm başlasın!

Turgay Kaya: Böyle bir yasa geçerse hastaya parol bile yazamayız. Onam aldığımız işlemler sonrası gelişen komplikasyonda bile başımıza üşüşürler.

Altuğ Ar: Artık Hekimliği tamamen bırakma zamanı gelmiş , anlaşılan .

Kamile Fırat: Artık damlalı muayene yapmak da sıkıntı demek ki; geçici süre görme kaybı oluyor sonuçta.

Ulaş Çınar: Bu maddeye göre, ameliyat ettiğin hasta ağrısından dolayı 1 hafta işe gidemezse, meslekten men ediliyorsun.

Ahmet Gülmez: Kemoterapi verdiğimiz her hastada bir yan etki olmalı. Etki olmalı ki yan etki olsun. Yani Kemoterapi sonrası bulantı kusması olan hasta için bile meslekten men cezası alabiliriz.

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