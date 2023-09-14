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Anne sütü taraması ile kanseri teşhis ettiler

Yeni bir çalışma anne sütünde yapılacak bir tarama ile meme kanserinin tespit edilebileceğini ortaya çıkardı. 

Sozcu.com.tr
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Anne sütü taraması ile kanseri teşhis ettiler

Çağımızın hastalıklarından biri olan kanser için bilim dünyası çalışmalarına devam ederken yeni bir araştırmanın sonucu hastalığın teşhisi ve tedavisinde adeta umut oldu.

Araştırma, kanser hastalarında tümör DNA’sının, bazı vakalarda hastalığın teşhis edilmesinden aylar önce dolaştığını buldu. Ve yeni annelerden alınan anne sütü örnekleri ile meme kanserinin tespit edilebildiği ortaya çıktı.

Hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki birkaç yıl içinde teşhis edilen meme kanseri, 45 yaşın altındaki kadınlarda vakaların yüzde 55’ini oluşturuyor. Ancak hamilelik sırasında ve doğum sonrasında memede meydana gelen değişimler tümörlerin tespit edilmesini zorlaştırabiliyor.

Barselona’daki Vall d’Hebron Onkoloji Enstitüsü’ndeki (VHIO) araştırmacılar, kanser teşhisi konmadan aylar önce, meme kanseri hastalarından toplanan sütte tümör DNA’sını tespit edebildiklerini gösterdi.

Araştırma ekibi, dünya çapında 40 yaş ve üzerinde hamile kalan veya meme kanseri riskini artıran genleri taşıyan 5 bin sağlıklı kadından daha anne sütü örnekleri toplamayı planlıyor.

Çalışma, meme kanseri teşhisi için anne sütü tarama programının önünü açabilir.

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