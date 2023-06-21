Anoreksiya Nervoza hastalığı nedir, belirtileri neler?

Anoreksiya nervoza, beden imajıyla obsesif bir şekilde mücadele eden, kilo kaybı ve besin reddiyle karakterize bir yeme bozukluğudur. Bu hastalık, genellikle genç kadınları etkilese de erkekleri de tehdit edebiliyor.

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Anoreksiya nervoza genellikle genç kadınlarda görülür, ancak erkekler de etkilenebilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu anoreksiya nervoza riskini artırabilir.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Bu durumun belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, besin reddi, düşük enerji seviyeleri, yoğun beden algısı, kusma veya laksatif kullanımı gibi davranışlar, depresyon, sosyal çekilme, halsizlik, dikkat eksikliği ve kilo almaktan aşırı korku yer alabilir.

Anoreksiya nervoza, ciddi sağlık sorunlarına ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar arasında kalp problemleri, elektrolit dengesizlikleri, kemik kaybı, böbrek sorunları, üreme sorunları ve ölüm riski bulunabilir.

Anoreksiya nervozanın tedavisi, genellikle bir ekip yaklaşımını içerir. Bir psikiyatrist, psikolog ve diyetisyenden oluşan bir ekibin desteğiyle bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi, kilo kazanma, düşünceleri ve davranışları değiştirme, sağlıklı bir beden imajı geliştirme, beslenme eğitimi ve destekleyici terapiyi içerebilir.

Eğer kendinizde veya bir yakınınızda anoreksiya nervoza belirtilerini düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, bu yeme bozukluğunun etkilerini en aza indirmeye ve iyileşme şansını artırmaya yardımcı olabilir.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDEN OLUR?

Anoreksiya nervoza, genellikle karmaşık ve çoklu faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bununla birlikte, anoreksiya nervozanın tam nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak aşağıdaki faktörler, anoreksiya nervoza gelişme riskini artırabilir:

Genetik yatkınlık: Anoreksiya nervozanın aile öyküsü, hastalığa yakalanma riskini artırabilir. Genetik faktörlerin anoreksiya nervozanın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.

Biyolojik faktörler: Beyindeki kimyasal dengesizlikler veya hormonal değişiklikler anoreksiya nervoza riskini etkileyebilir. Serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin rolü üzerinde durulmaktadır.

Psikolojik faktörler: Düşük özgüven, mükemmeliyetçilik eğilimleri, obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik faktörler anoreksiya nervoza gelişme riskini artırabilir. Vücut imajı bozukluğu ve düşük benlik saygısı da anoreksiya nervoza ile ilişkilendirilir.

Toplumsal ve kültürel etkiler: Medyanın ve toplumdaki vücut görüntüsü idealizasyonunun etkisi anoreksiya nervozanın gelişiminde rol oynayabilir. Sosyal baskılar, kalıplaşmış güzellik standartları ve diyet kültürü, bireyleri kilo vermeye veya zayıf kalmaya yönlendirebilir.

Aile faktörleri: Disfonksiyonel aile ilişkileri, aşırı eleştiri, yetersiz destek veya ailede obezite veya yeme bozuklukları gibi durumlar anoreksiya nervoza riskini artırabilir.

ANOREKSİYA NERVOZA BELİRTİLERİ NELER?

Anoreksiya nervoza, belirtilerini davranışsal, psikolojik ve fiziksel açılardan gösteren bir yeme bozukluğudur. Aşağıda, anoreksiya nervoza hastalığının yaygın belirtilerinden bazıları yer almaktadır:

Aşırı kilo kaybı: Anoreksiya nervozada kişiler, normal vücut ağırlıklarının altına düşmek için aşırı diyet yaparlar ve kilo vermeye çalışırlar. Bu, belirgin bir kilo kaybına yol açar.

Besin reddi: Anoreksiya nervozalı bireyler, yiyecek alımını kısıtlarlar ve düşük kalorili diyetler uygularlar. Besin reddi genellikle belirli yiyecek gruplarının tamamen ya da büyük ölçüde kesilmesiyle karakterizedir.

Vücut imajı bozukluğu: Anoreksiya nervozalı bireyler, kendi bedenlerini sürekli olarak şişman olarak algılarlar, hatta kilolu olduklarına dair yoğun bir korku hissederler. Gerçek ağırlıklarının ne olduğunu görmekte zorlanırlar.

Düşük enerji seviyeleri: Besin alımının kısıtlanması ve kilo kaybı nedeniyle enerji seviyeleri düşer. Bu durum, sürekli olarak yorgunluk, halsizlik ve güçsüzlük hissi ile sonuçlanabilir.

Yoğun egzersiz yapma: Anoreksiya nervozalı bireyler, aşırı derecede egzersiz yapma eğilimindedirler. Fazla enerji yakma amacıyla yoğun fiziksel aktivitelerde bulunurlar.

Depresyon ve anksiyete: Anoreksiya nervoza, depresyon ve anksiyete bozuklukları ile sık sık ilişkilendirilir. Kişilerde düşük benlik saygısı, umutsuzluk hissi, sosyal çekilme ve endişe belirtileri gözlenebilir.

Beslenme davranışları: Anoreksiya nervozalı bireyler, yemek yemeyle ilgili tuhaflıklar sergileyebilirler. Yemeklerden kaçınma, yiyecekleri kesme, yemekleri gizleme veya yavaş yeme gibi davranışlar sıkça görülür.

Sosyal çekilme: Anoreksiya nervoza hastaları, sosyal etkinliklerden kaçınma eğilimindedirler. Vücutlarından duydukları rahatsızlık ve kilo kaygısı nedeniyle sosyal ortamlarda kendilerini izole edebilirler.

ANOREKSİYA NERVOZA NASIL GEÇER, TEDAVİSİ NEDİR?

Anoreksiya nervoza tedavisi, genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir ve bireyselleştirilmiş bir tedavi planıyla yürütülür. Tedavi süreci, hastanın fiziksel sağlığını iyileştirmeyi, beslenme düzenini düzeltmeyi, psikolojik desteği sağlamayı ve sağlıklı bir ilişkiyi teşvik etmeyi hedefler. İşte anoreksiya nervoza tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

Tıbbi değerlendirme ve takip: İlk aşamada, bir doktor tarafından hastanın fiziksel sağlığı değerlendirilir ve kilo, kan basıncı, kalp ritmi, elektrolit dengesi gibi önemli parametreler takip edilir. Gerekirse, hastaneye yatış ve tıbbi müdahale gerekebilir.

Beslenme tedavisi: Bir diyetisyen tarafından bireye özgü bir beslenme planı oluşturulur. Hedef, kilo kazandırmak, besin alımını düzeltmek ve sağlıklı bir beslenme düzeni geliştirmektir. Yavaş yavaş kilo artışı sağlanır ve bireye beslenme konusunda eğitim verilir.

Psikoterapi: Anoreksiya nervoza tedavisinde bilişsel davranışçı terapi (BDT) en yaygın kullanılan yaklaşımdır. Bu terapi, kişinin olumsuz düşüncelerini ve davranışlarını tanımasını, değiştirmesini ve sağlıklı bir beden imajı geliştirmesini sağlamayı hedefler. Ayrıca, depresyon, anksiyete ve özgüven gibi eşlik eden psikolojik sorunların da ele alınmasında yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi: Psikiyatrist tarafından uygun görüldüğü durumlarda, antidepresan veya anksiyolitik gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, psikolojik semptomları yönetmeye ve tedaviyi desteklemeye yardımcı olabilir.

Aile terapisi: Aile üyelerinin katılımıyla yapılan terapi, aile içi ilişkileri iyileştirmeyi, destek sistemini güçlendirmeyi ve hastanın iyileşme sürecinde destek sağlamayı amaçlar.

Destek grupları: Anoreksiya nervozalı bireyler için destek grupları veya terapi grupları, diğer insanlarla deneyimlerin paylaşılmasını, desteklenmeyi ve motivasyonu sağlamayı hedefler.