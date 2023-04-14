Ara tatilde anne ve babalara “ekran” tavsiyesi

Ara yarın bugün başlıyor... Uzmanlar çocukları telefon, tablet, TV ekranlarının zararlarına daha fazla maruz kalabileceğini belirterek, özellikle bu dönemde azaltılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Vefik Arıca, çocukların ara tatilde ekran başında daha fazla vakit geçirebileceklerini belirterek, bu dönemde ekran kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin ara tatil ve Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük bir dinlenme sürecine gireceğini ifade eden Arıca, öğrencilere ödev verilmemesi ve ders çalışmaması gerektiğini vurguladı.

UYKU VE BESLENME DÜZENİ

Ailelerin tatillerde çocuklarının çok uyuması, çok yemesi, sosyal medya ile uğraşması veya hiçbir şey yapmaması gibi şikayetleri olduğunu belirten Arıca, çocuklarla birlikte bir tatil planı yapılması gerektiğini ve uyku ve beslenme düzeninin korunması için okul dönemindeki düzene devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Arıca, ekranda çok vakit geçirmenin çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, ebeveynlere çocukların ekran başında geçireceği süreyi belirlemeleri için bir formül önerdi.

EN FAZLA 70 DAKİKA

Bu formüle göre, çocuğun yaşı 10 ile çarpılıp günlük ekran süresi hesaplanacak. Örneğin, 7 yaşındaki bir çocuk en fazla 70 dakika ekran başında vakit geçirmeli. Prof. Dr. Arıca, çocuklara koşulsuz sevgi ve güven hissettirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Arıca ayrıca, öğrencilerin başarı veya başarısızlıklarını diğer çocuklarla karşılaştırmamaları gerektiğini ve mevsim geçişleri nedeniyle bol sıvı tüketmelerini önerdi. (AA)