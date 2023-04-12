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Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı

İngiltere'de yapılan bir araştırma son yılların popüler diyet yöntemi aralıklı beslenmenin "uzun vadeli olumsuz etkileri" olabileceği sonucuna ulaştı.

Sozcu.com.tr
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Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı

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