Araştırmacılar astım hastaları için yoga öneriyor

Yeni araştırmalar, yoga ve nefes egzersizlerinin astımlı kişilerin akciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni araştırmalar, astım hastalarının ezberlerini bozuyor.

Öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma gibi semptomlara neden olan kronik bir akciğer rahatsızlığı olan astım hastalığından muzdarip olan kişilerin daha önce egzersiz yapmaları tavsiye edilmiyordu. Ve hatta egzersizin semptomları tetikleyebileceği veya atakları kötüleştirebileceği düşünülüyordu.

Ancak yeni araştırmalar, yoga ve nefes kontrolünün, hastaların akciğerlerini iyileştirebileceğini gösteriyor.

Çin’deki Henan Normal Üniversitesi’nden bir ekip, astımı olan 2 bin 155 kişiyi içeren 28 çalışmanın sonuçlarını analiz etti. Araştırmacılar, nefes alma teknikleri, gevşeme, yoga ve egzersizin akciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu keşfettiler.

Nefes alma tekniklerinde her nefeste göğsün değil midenin hareket ettiği, ‘karın nefesi’ olarak da bilinen diyafram eğitimini içerir. Zihin de bedendeki gerginliğin farkına varmaya odaklanırken, yogada ise kan dolaşımını canlandıran hareketler bulunur.

Araştırmanın baş yazarı Shuangtao Xing yoganın, astımlı yetişkinler üzerindeki olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

Son zamanlarda yapılan ayrı bir çalışma da yeşil yapraklı sebzeler yemenin sağlıklı akciğerlere yol açabileceğini ve astımı önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, ıspanak, lahana ve brokolide yaygın olarak bulunan K vitamini düzeyi düşük olan kişilerin astım ve KOAH gibi hastalıklardan muzdarip olma olasılıkları daha fazla.

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