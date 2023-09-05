Araştırmalar ortaya çıkardı… Anne ve babalar her gece 4 saat daha az uyuyor

Yeni bir araştırmaya göre anne ve babalar her gece 4-4,5 saat daha az uyuyor. Çocuklarının ilk yaşında ise toplam iki aydan fazla uyku kaybediyorlar.

Sozcu.com.tr

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Yeni bebek sahibi olan anne ve babalar, uyku sorunlarını sık sık dile getirirler; ancak artık bu durum araştırmalarla da kanıtlanmış oldu.

Yeni anne ve babalar her gece dört buçuk saat daha az uyuyorlar. Bebekleriyle ilgilenmek için yılda ortalama 975 defa gece uyanıyorlar, bu da neredeyse gecede üç defaya denk geliyor. Uyku sorunundan en çok etkilenenler ise anneler…

Ayrıca erkekler uykuya daha kolay geri dönerken ve on kişiden yedisi, uyandıktan sonra iyi bir gece uykusu alırken, kadınlarda bu oran yalnızca yüzde 44.

Araştırma yazarları, emzirme gibi sadece annenin yapabileceği görevlere dikkat çekerek, kadınların erkeklerden daha fazla bebekle ilgileniyor olduğunu belirtiyor.

AÇ OLMASI VE DİŞ ÇIKARMASI ETKİLİ

Beş yaşın altında çocuğu olan 500 ebeveynin katıldığı araştırmada, bebeklerin aç olması, gece geç saatlerde anne ve babalarını istemelerinin en büyük nedeni. Hemen ardından da diş çıkarma (yüzde 41) ve tuvalet sorunu (yüzde 37) geliyor.

Uyku uzmanı Hannah Shore konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir bebeğe veya yeni yürümeye başlayan çocuğa bakmak, özellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ayda anne ve babaların uyku kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Emziren anneler doğal olarak gece boyunca babalara göre daha sık uyanacak, bebeğin beslenmeye ihtiyacı olmasa bile, bebeği sakinleştirerek daha hızlı uykuya geri döndürebildiği için annenin kalkma olasılığı daha yüksek.”

Shore, yeni doğan bebekle beraber anne ve babaların uykusuzluğa kendilerini hazırladıklarını ancak yine de sağlıklı ve mutlu bir bebek için ebeveynin de dinlenmiş olmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor: “Dinlenmeye öncelik vermek ve ihtiyaç duyulan yerde yardım istemek, bu zorlu dönemde huzurunuzu sağlamak için son derece önemli. Çocuk sahibi olmak kolay değil ve arada sırada yardım istemekte sorun yok.”

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