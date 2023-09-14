Aşı istemeyenlere müjde: Covid-19 tedavisinde yenilikçi çözüm

Covid-19 virüsü tedavisinde çığır açan gelişme... Japon araştırmacılar, virüse karşı koruma sağlayacak derecede yeterli antikor üreten bir hap geliştirdiler.

Sozcu.com.tr

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Japon araştırmacıların geliştirdiği yeni hap, pasif Covid-19 virüsünü içeriyor ancak antikorlar, geleneksel aşıda olduğu gibi kan yerine mukus içerisinde salınıyor.

Bilim insanları, buradaki mantığın, antikorların virüsü, hücrelere bulaşıp çoğalmadan ve hastalığa neden olmadan önce giriş noktasında nötralize edebilmesi olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, hapın düşen aşı oranlarına karşı koyabileceğine inanırken antikorların mukus içinde üretilmesinin önemli olduğuna, böylece virüsün mukus üreten epitel hücrelerinin yaşadığı yere daha yakın olmalarının önemli olduğunu vurguluyor.

HAYVANLAR ÜZERİNDEKİ TEDAVİLER BAŞARILI

Bu çalışmada araştırmacılar, hapın maymunlar tarafından ağızdan alındığında immünoglobulin A üretimini tetiklediğini buldu. Üstelik tedavi, kullanılan bazı geleneksel aşıların aksine kayda değer bir yan etki yaratmadı.

İmmünoglobulin A adı verilen spesifik bir antikor kategorisi, mukusta işlev görür ve virüsleri nötralize edebilir.

Tedavi, bağışıklığı tetikleyen ve antikorlar üreten virüsün bir parçasını içeriyor. Bunlar daha sonra gelecekte virüsle temas ederse vücut tarafından yeniden üretilebiliyor.

Bilim insanları bunun, daha fazla araştırmayla birlikte, kliniklerin yakında Covid-19 için aşılardan daha popüler ve virüse karşı daha koruyucu olabilecek ağızdan tedavi verebileceği anlamına gelebileceğini söyledi.

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