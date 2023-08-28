“Aşılanması gereken 50 çocuk için 3 aşı gönderiliyor”

Aile sağlığı merkezlerinde yeterli aşı, tanı smear kiti, ilaç ve randevu yok. Sağlık Bakanlığı sorunu çözmek yerine, "Yok" diyen doktor hakkında dava açtı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, "Aşılanması gereken 50 bebeğimiz var, 3 aşı gönderiyorlar" dedi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlar ile hekimleri karşı karşıya getiren sorunlara çözüm bulma yerine, sorunları dile getiren doktorlar hakkında dava açması tepkiye neden oldu.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, İstanbul ve Şanlıurfa'da aile hekimlerine soruşturma açılması, Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve TTB AHEK üyesi Dr. H. Yusuf Eryazgan'a dava açılmasını eleştirerek, şunları söyledi:

“Oysa ülkemiz ASM'lerinde görev yapan tüm hekim ve hemşire arkadaşlarımız bu sorunları yaşıyor. Mahkemede ne konuşulacak bilemiyoruz. Çünkü aşıların nereye kaç tane gönderildiği hep kayıt altında. Sağlık Bakanlığı'na Türkiye'de yılda 1 milyon 200 bin bebek doğuyor, her ay ASM'lere 100 bin aşı gönderilmiş mi, gönderilmemiş mi sorusuyla her şey ortaya çıkar. Bizimle, bu davalarla değil de aşılarla, aşı lojistiği ile uğraşsalar hepimiz için daha faydalı olur.”

“HEPATİT A AŞISI YOK”

TTB-AHEK Başkanı Dr. Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’nın aralık ayından beri bu yana yeterli miktarda aşı göndermediğini belirterek, şöyle devam etti:

– Eksik gönderilen aşılar yüzünden biz de sırayla hastaları tarayıp aşılayabiliyoruz. Düzenli bir aşı yok. Bir gün verem aşısı olmuyor, bir gün tetanoz, bir gün hepatit aşısı bulunmuyor. Örneğin bizde aşılanması gereken 50 bebeğimiz var, gelen aşı sadece 3, sırayla aşı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de hepatit A aşısı yok. Bir yandan da aşı karşıtlığı, aşı tereddüdü ile savaşıyoruz. Kızamıkla mücadele etmeye çalışıyoruz.

“BİR-İKİ TANE GÖNDERİLİYOR”

– Sadece aşılar değil, kanser taramaları için kullanılan kitler de az gönderiliyor. Tüm bunların yanında rahim ağzı kanserine karşı yüzde 90 koruma sağlayan HPV aşısı için uzun zamandır kampanya yapılıyor.

– Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı hâlâ bu aşı da piyasada yok. Parayla alırsanız olabiliyorsunuz. Beş yılda kanser taraması yapacağımıza bir defa aşı yapıp ömür boyu koruma sağlamış oluruz. Tamamen önleme şansımız varken bu aşılar da gelmedi. Ne yazık ki kadınlarda rahim kanseri riski devam ediyor. Rahim kanseri taramaları için kullandığımız kitler geniş bir nüfusa bir iki tane gönderiliyor.

“SMA VE MAMOGRAFİ ÜÇ AYDA ÇIKIYOR”

– SMA tarama, mamografi sonuçları üç dört ayda çıkıyor. Hastaların düzenli olarak yıllarca kullandığı ilaç bir anda piyasada yok olabiliyor. Hastalar başka illerdeki akrabalarını arayıp oradaki eczanelerde ilaç arıyorlar. Ne yazık ki bir yıla yakındır bu sorunlar devam ediyor, düzelmek bilmiyor.