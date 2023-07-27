Aşırı sıcaklar ve hava kirliliği kalp krizi riskini ikiye katlıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, insanların sıcak hava dalgaları ve yüksek düzeyde hava kirliliği sırasında kalp krizinden ölme riski iki kat daha fazla olabilir.

Sozcu.com.tr

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2015-2020 yılları arasında Çin’in Jiangsu eyaletinde meydana gelen 202 binden fazla kalp krizinin ayrıntılarını inceleyen araştırmacılar, “aşırı sıcak, aşırı soğuk veya yüksek düzeyde ince partikül madde hava kirliliği” olan günlerin, kardiyak olaylardan daha yüksek ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu buldu.

American Heart Association (AHA) dergisi Circulation’da yayınlanan araştırma, bölge çok çeşitli sıcaklıklar ve ince partikül kirlilik seviyeleri yaşadığından Jiangsu’ya odaklandı.

Çalışma bulgularına göre, ince partikül kirliliğinin metreküp başına 37,5 mikrogramın üzerinde olduğu dört günlük sıcak hava dalgalarında ölüm riski iki kat daha yüksekti. Risk kadınlar ve yaşlı yetişkinler arasında ise en yüksek oranda çıktı.

Kalp krizinden ölen yetişkinler arasında ortalama ölüm yaşı 77,6 iken ölenlerin %52’si 80 yaşından büyüktü.

Sun Yat-Sen Halk Sağlığı Okulu’nda epidemiyoloji doçenti olan kıdemli yazar Yuewei Liu, “Aşırı sıcağa maruz kalmak daha sık, daha uzun ve daha yoğun hale geliyor ve olumsuz sağlık etkileri de endişeleri artırıyor.”



“Dünya çapındaki bir başka çevresel sorun da, havada kardiyovasküler sağlığı olumsuz yönde etkilemek için aşırı sıcaklıklarla sinerjistik olarak etkileşime girebilen ince partikül maddenin varlığıdır.”

“Ancak, aşırı sıcaklıklara ve ince parçacıklı kirliliğe birlikte maruz kalmanın, kalp krizi gibi büyük bir ölüm riskini tetiklemek için etkileşime nasıl gireceği bilinmemektedir.” dedi.

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