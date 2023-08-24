AYM doktorları haklı buldu, bakanlık tazminat ödeyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) sendikanın kararı ile iş bırakma eylemine katılan hekimlere verilen ihtar puanı cezasını, hukuka aykırı ve anayasal hakların ihlali olduğuna karar verdi. Sağlık Bakanlığı'nı manevi tazminata mahkum etti.

Latif SANSÜR

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Samsun’da görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamil Furtun'nun, 29 Mayıs 2015 günü, bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık sendikaları tarafından yapılan çağrıya uyup iş bırakan hekimlere bakanlık tarafından disiplin cezası verilmişti.

AYM, disiplin cezalarına karşı dava açan hekimleri haklı buldu ve cezanın hukuka ve anayasaya aykırı olduğuna işaret etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI “İHTAR PUANI CEZASI” VERDİ

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ve bazı hekimlere Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden meslektaşını anmak ve şiddeti protesto etmek amacıyla iş bırakma etkinliğine katıldıkları için ihtar puanı cezası verdi.

Kırımlı ve bazı hekimler, verilen ihtar puanı cezasının iptali talebiyle açtığı dava yerel mahkemece reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

“SENDİKA HAKKININ İHLALİ”

Başvuruyu görüşen AYM 2017/14821 başvuru numaralı ve 01.03.2023 tarihli kararı ile iş bırakma eylemi nedeniyle ihtar puanı cezası verilmesinin, sendika hakkını ihlal ettiğine karar verdi. AYM, ayrıca idareyi Kırımlı'ya tazminat ödemeye mahkum etti.

Böylelikle, iş bırakma etkinliklerine katılan kamu sağlık çalışanları hakkında disiplin işlemleri yapılmasının anayasal hakları ihlal ettiği ve hukuka aykırı olduğu tartışmaya yer kalmayacak şekilde bir kez daha hüküm altına alınmış oldu.