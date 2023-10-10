Bağımlılık yapıcı olarak kodlandı: İşlenmiş gıdalar, sigara kadar zararlı

Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaları obeziteyle mücadelede "bağımlılık yapıcı" olarak nitelendiriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD, Brezilya ve İspanya’dan gıda uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, işlenmiş et ve abur cuburun; alkol, tütün veya kumar kadar bağımlılık yapıcı olabileceğini ve bunu yansıtacak şekilde vergilendirilmesi ve etiketlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Yapılan analiz, yetişkinlerin yüzde 14’ünün ve çocukların yüzde 12’sinin gıda bağımlısı olduğunu, bunun da onların tüketim üzerindeki kontrollerini kaybetmelerine ve çok fazla yemelerine neden olduğunu gösteriyor.

Birleşik Krallık’ta her üç yetişkinden ikisi de obez veya aşırı kilolu ve birçoğu sağlıksız yiyeceklere bağımlı olarak kaydedildi.

Araştırmacılar, “tüm gıdaların bağımlılık potansiyeline sahip olmadığını” ancak aşırı işlenmiş gıdaların (UPF) bileşiminin “beyin ödül sistemlerini” bozabileceği ve bağımlılık yaratabileceği anlamına geldiğini söylediler.

Uzmanlar, ultra işlenmiş gıdaların reklamlarının kısıtlanması için daha sıkı düzenlemeler ve bunların zararlı etkileri konusunda uyarıda bulunan yeni yönergeler yapılması gerektiğini belirtti.

Önceki araştırmalar da aşırı işlenmiş gıdaları kalp hastalığı, yüksek tansiyon, kanser, depresyon ve diyabetle ilişkilendirmişti.

İlginizi Çekebilir Kalp krizi ve felce yol açıyor: Sebebi ultra işlenmiş gıdalardaki o madde

İlginizi Çekebilir Sağlıklı zannediliyor: Uzmanlardan işlenmiş gıdalarla ilgili korkutan uyarı