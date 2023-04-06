Bahar alerjisini hafifletmenin 11 yolu

Alerjisi olan kişiler için bahar aylarının çok zor geçtiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferda Çelik, “Ancak doğru beslenme ve alınacak bazı önlemlerle şikayetleri azaltmak mümkün” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Baharla birlikte alerji sezonu da açıldı. Burun akıntısından nefes darlığına kadar birçok şikayete neden olan bu durum yaşam kalitesini düşürüyor. “Alerjiden tamamen kurtulmak zor. Ancak süreci hafif atlatmak biraz da kendi elinizde” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferda Çelik, polenlerin artışıyla tetiklenen alerji dönemini konforlu geçirmenin püf noktalarını şöyle anlattı:

İşte yapmanız gerekenler



Bahar alerjileri polen kaynaklıdır. Dolayısıyla polenlere karşı bazı önlemler alırsanız, yaşadığınız sıkıntıları minimum düzeye indirirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler…

1 – Sabah saatlerinde gözlük ve maske takın

Polenler günün erken saatlerinde daha yoğundur. Bu nedenle dış ortam aktivitelerinin sabah saatlerinde yapılmaması ve rüzgarlı havalarda da dışarı çıkılmaması faydalıdır. Çıkmak zorundaysanız gözlük ve maske kullanmak polenlerle teması azaltmada etkilidir.

2 – Filtreli hayata geçin

Ev, araba, işyerlerinde polenlerin içeri girmesini önlemek için pencerelerin filtreli olması ve filtreli klimalar kullanmak işe yarayacaktır. Klimalarda kullanılan filtreleri her ay değiştirmek, alerjenleri tutan özel filtreler almak, hava değişimini içeride bulunan havayı kullanarak temizleyen klimaları tercih etmek faydalı olacaktır.

3 – Eve girer girmez duş alın

Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirerek duş almanız üzerinize yapışan alerjenlerden kurtulmanızı sağlar.

4 – Çamaşırları dışarıda kurutmayın

Polen mevsiminde çamaşırları dışarıda değil de evde kurutmak faydalı olacaktır. Hızlıca çamaşırlara bulaşabilen alerjenlerin çamaşırlar üzerinden size geçmemesi açısından bu detay önemlidir.

5 – Beslenmenize özen gösterin

Alerji şikayetlerini hafifletmede beslenme de önemlidir. Alkol, kafein, endüstriyel ürünler, işlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak gerekir. Tedaviyi desteklemek için ise bazı besinlerden yararlanmakta fayda var. Bu dönemde kemik suyu, taze sebze- meyve, yoğurt, kefir, ayran gibi probiyotikler ve probiyotiklerin yani iyi bakterilerin sayısını artıran soğan, sarımsak, enginar, pırasa gibi prebiyotikler de düzenli tüketilmelidir. Başta D vitamini olmak üzere varsa eksik vitaminleri doktor önerisiyle yerine koyun. Omega 3 kaynaklarından mutlaka faydalanın.

6 – Alerjinizi artıracak aktivitelerden uzak durun

Mevsimsel alerjik hastalığı olanlar tozlu ortamlarda bulunmamalı, sigaradan ve sigara dumanından kaçınmalı, ağır kokulardan uzak durmalıdır. Polenlere direkt maruz kalmamak için ormanlık alanlardan da uzak durulmasında yarar var.

7 – Güneşten korunun

Güneş ışığı maruziyetinin azaltılması için güneş gözlüğü kullanılması, güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması, şapka ve maske takılması bahar alerjisi olanlar için önemli koruyucu önlemler arasındadır. Gözünüzde kaşınma hissi olursa ovalamaktan da kaçının.

8 – Pencereleri kapatıp uyuyun

Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalı. Bunun yanı sıra oda havasının temizliğine de dikkat edilmelidir.

9 – Hijyene dikkat edin

Mevsimsel alerjik hastalıklarda sık sık el ve yüzün yıkanması önemlidir. Tek kullanımlık havlu kullanmaya ve makyaj yaparken de hijyene çok dikkat etmek gerekir.

10 – Sıvı alımınızı artırın

Yeterli sıvı vücudunuzun nemini artırır, burundaki mukozayı inceltir ve rahatlatır. Bu yüzden özellikle mevsimsel alerjik hastalığı olanlar susuz kalmamalı, bol su tüketimine özen göstermelidir.

11 – Tuzlu su ile gargara yapın

Polen alerjisine iyi gelen yöntemlerden biri de tuzlu sudur. Tuzlu su ile gargara veya burun temizliği yapılması iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olur. Tuzlu su, bir su bardağı temiz suyun içine bir çay kaşığı tuz eklenip, iyice karıştırılarak hazırlanabilir.

Hangi hastalıklar tetiklenir?

Alerji, bağışıklık sisteminin alerjen maddelere karşı gösterdiği abartılı bir tepkidir. Alerjenlere örnek olarak; polen, küf, toz, hayvan tüyü, akarlar verilebilir. Mevsimsel alerjik hastalarda alerjenler genellikle polenlerdir ve vücutta alerjik reaksiyonlar oluşturur. Alerjenler, iltihaplanmaya sebep olarak hastalardaki alerji şikayetlerine neden olur. Bu etkiler sonucunda alerjik nezle, alerjik göz nezlesi, alerjik astım, ürtiker, egzama, gıda alerjileri ve alerjik şok gibi hastalıklar ortaya çıkar.

Ne gibi sorunlar yaşanır?

Mevsimsel alerjik hastalıklarda öksürük, nefes darlığı, hırıltı, burun akıntısı, hapşırık atakları, burun tıkanıklıkları, gözlerde kaşınma-yanma-kızarıklık ve vücutta kaşıntı gibi şikayetler görülür. Bu sorunlar polenlerin artışıyla başlayıp haziran ayının ilk haftalarına kadar sürer.

Nasıl tedavi edilir?

Alerji sorunu yaşayanlar öncelikli olarak ilgili hekime başvurmalıdır. Hastanın şikayetleri ve hikayesi değerlendirildikten sonra burun, gözler ve solunum sistemi muayenesi yapılır. Tanıyı desteklemek için yetişkin alerji testleri, spesifik serum IgE düzeyi tayinleri yapılabilir. Deri testinde alerjenin çok ince bir iğne ve enjektör yardımıyla deri içine verilmesiyle uygulanır. Tanı konulduktan sonra hastalara ilaç tedavisi, burun spreyleri ve göz damlaları başlanır.