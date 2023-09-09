Bakan Koca, kanser tarama verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılına ait kanser tarama verilerini paylaştı. Koca, "Halkımızın kanser taramalarına katılımlarını önemsiyoruz. Kanser taraması yaptırarak, hayat kurtarabilirsiniz" çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023’ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplam 1 milyon 344 bin 192 kanser taraması yapıldığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2023’ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplam 1 milyon 344 bin 192 tarama yapıldı. Bu taramalardan 818 bin 664’ü KETEM tarafından, 525 bin 528’i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM’de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558’dir. KETEM’de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505’tir. KETEM’de yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 224 bin 784, Aile Sağlığı Merkezinde yapılan kolorektal kanser tarama sayısı 454 bin 465’tir” dedi.

Bakan Koca, “Kanser erken teşhisinde önleyici ve tedavi edici hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Halkımızın kanser taramalarına katılımlarını önemsiyoruz. Kanser taraması yaptırarak, hayat kurtarabilirsiniz” ifadelerini kullandı. (AA)