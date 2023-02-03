Bakan Koca’dan ‘SMA taraması’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl Mayıs ayında başlatılan SMA taraması programı kapsamında, 760 bin 789 bebek ile 601 bin 507 erişkinde tarama yaptıklarını belirtip, "SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs'ında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA’ya karşı yeni bir dönemdeyiz” dedi.

Bakan Koca, SMA tanısı konulup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

*Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Genlerinizdeki SMA, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa?

*SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli.

*Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele; Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur.

*Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız.

“SMA TESTİ HER ÇİFT İÇİN ZORUNLU”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SMA testi evliliğe hazırlık aşamasındaki her çift için zorunlu. Test, yeni doğan bebeklerin her birine de erken tanı ve buna bağlı tedavi avantajı sebebiyle uygulanıyor. Daha önce test yaptırmadıysanız, bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız SMA testi konusunda ısrarcıyız. SMA testi, Aile Sağlığı Merkezi'nde ücretsiz ve sadece kan örneği yeterli olduğu için, zahmetsiz. Lütfen, konuyu eşinizle görüşün ve birlikte gitmek üzere aile hekiminizden randevu alın” dedi.