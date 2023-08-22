Bakan Koca’dan ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması

İÜ Tıp Fakültesi’nde, 18 yaşının altındaki 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddialar üzerine açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Üniversitesi’nde 18 yaş altı 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ergenlik baskılayıcı ilaç ve çapraz hormon uygulandığı” iddiaları üzerine konuştu.

Bir gazetecinin, “Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin” değerlendirmesinin sorulması üzerine Koca, şu yanıtı verdi:

“BUNA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ”

“Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin, bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli.”

Koca, “Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız.” bilgisini verdi. (AA)