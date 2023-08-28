Bakan Koca’dan e-Reçetem açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dilin ilave edilmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulduğunu, sisteme vatandaşlık numarasıyla girildiğinde sadece Türkçe hizmet alınabildiğini belirtti.
Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilin eklendiğini hatırlattı.
“e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur.” bilgisini veren Koca, Türk vatandaşları için bu dillerden birinde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Bakan Koca, şunları kaydetti:
“BİR İHTİYAÇTIR”
*Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir.
*Türkiye, sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor.
*Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. e-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır.
*Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir. (AA)