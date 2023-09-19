Bakan Koca’dan Eris varyantıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de görülen Eris varyantıyla ilgili Twitter hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de de görüldüğünü açıkladığı corona virüsünün Eris varyantıyla ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

“BİR VİRÜS TAMAMEN YOK OLMAZ”

Bakan Koca, paylaşımında şunları belirtti:

* “Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür.

“HALKIMIZ İÇİN GÜNDEM OLMAYA DEĞER DEĞİL”

* ‘Eris’ adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil.

* Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim. İyi akşamlar.”

ERİS VARYANTI TÜRKİYE’DE 9 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca, 15 Eylül’de Twitter hesabından “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” başlığıyla yaptığı açıklamada, Eris varyantının Türkiye’de de görüldüğünü duyurmuştu.

Bakan Koca, paylaşımının devamında “Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” ifadelerini kullanmıştı.