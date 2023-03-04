Abone Ol

Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Koca, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, Türkiye’nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, “İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük.” mesajına yer verdi.

Deprem bölgesine atanan doktorlardan bakanlığa çağrıİlginizi ÇekebilirDeprem bölgesine atanan doktorlardan bakanlığa çağrıTTB: Ölüm sayılarındaki belirsizlik devam ediyorİlginizi ÇekebilirTTB: Ölüm sayılarındaki belirsizlik devam ediyor
X Reklam