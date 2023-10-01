Bel fıtığı kendiliğinden iyileşir mi, geçer mi?

Bel fıtığı, omurganın alt kısmında, omurlar arasındaki disklerin sıkışması veya dışarıya doğru itilmesi sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Peki, bel fıtığı kendiliğinden iyileşir mi veya geçer mi? Genel olarak, bel fıtığı kendiliğinden iyileşme eğiliminde değildir. Bunun yerine, uygun tedavi ve bakım gerektirir. İyi haber şu ki, çoğu insan için bel fıtığı semptomları tedavi edilerek hafifletilebilir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bel fıtığı semptomlarının ihmal edilmemesi ve profesyonel bir sağlık uzmanının yönlendirmesiyle uygun tedaviye başlanmasıdır. Ayrıca, bel fıtığı riskini azaltmak için omurga sağlığına dikkat etmek, düzenli egzersiz yapmak ve ağır yükleri doğru bir şekilde kaldırmak da önemlidir.

BEL FITIĞI KENDİ KENDİNE GEÇER Mİ?

Bel fıtığı (lomber disk herniasyonu) genellikle kendiliğinden iyileşmez veya geçmez, ancak çoğu insan için uygun tedavi ve bakım ile semptomları hafifletilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin dışarıya doğru itilmesi veya sıkışması sonucu ortaya çıkar. Bu sıkışma, sinir köklerine veya omurilik üzerinde baskı yapabilir, bu da ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi semptomlara yol açabilir.

Bel fıtığı tedavisi şunları içerebilir:

İlaçlar: Ağrı ve iltihapları kontrol etmek için reçete edilen ilaçlar, semptomları hafifletebilir.

Fizik tedavi: Fizyoterapistler, bel fıtığı olan kişilere özel egzersizler ve fiziksel terapi teknikleri önererek kasları güçlendirebilir ve ağrıyı azaltabilir.

İğne tedavisi: Doktorlar, bel fıtığı semptomlarını hafifletmek için epidural steroid enjeksiyonları veya diğer benzer prosedürler önerebilir.

Cerrahi: Semptomlar diğer tedavi yöntemleri ile kontrol edilemez veya ciddi sinir hasarı riski varsa, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi, sıkışmış diskin çıkarılması veya düzeltilmesi amacıyla yapılır.

Tedaviye rağmen, bazı kişiler bel fıtığı semptomlarından tamamen kurtulamayabilirler, ancak semptomların şiddeti ve sıklığı tedavi ile azaltılabilir.