Bel fıtığı olduğu nasıl anlaşılır?

Bel fıtığı, omuriliği saran disklerin hasar gördüğü ve omurilik veya sinir köklerine baskı yaptığı bir durumdur. Eğer sırt ağrıları, bacak ağrıları veya kas güçsüzlüğü yaşıyorsanız, bu belirtiler bel fıtığına işaret ediyor olabilir. Bel fıtığı, belden bacağa yayılan ağrı, uyuşma ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir.

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Bel fıtığı, Türkiye’de orta-yaşlı kişilerde sıklıkla rastlanılan hastalıklar arasında yer alıyor. Bel fıtığı, yaşlanma süreci, aşırı zorlanma, genetik yatkınlık, sedanter yaşam tarzı gibi faktörlerin etkisiyle gelişebilir. Fıtıklaşan disklerin omuriliğe veya sinir köklerine baskı yapması sonucu bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma, karıncalanma, kas güçsüzlüğü gibi çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir.

BEL FITIĞI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bel fıtığı, omuriliği saran disklerin doku zayıflığı veya yırtılması sonucu omurilik veya sinir köklerine baskı yapması durumunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Bel fıtığının belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bel fıtığı belirtileri şunlar olabilir:

Bel ağrısı: Bel fıtığı genellikle alt sırtta şiddetli ağrılara yol açar. Bu ağrı, belin alt bölgesinde veya bir bacağın iç yüzeyinde hissedilebilir. Ağrı genellikle tek taraflıdır ve bacaklara yayılabilir.

Bacak ağrısı: Bel fıtığı olan kişilerde bel ağrısı ile birlikte bacak ağrısı da sık görülür. Bu ağrı, bacak boyunca yayılabilir ve şiddetli olabilir.

Kas güçsüzlüğü: Bel fıtığı sinir köklerine baskı yaparsa, ilgili bacağın kaslarının güçsüzleşmesine neden olabilir. Kişi, bacak kaslarını kontrol etmekte güçlük çekebilir.

Bacaklarda uyuşma ve karıncalanma: Sinir baskısı sonucu bacaklarda uyuşma, karıncalanma veya zayıflık hissi oluşabilir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağrı artışı: Bel fıtığı olan kişiler genellikle öksürme, hapşırma veya gülme gibi karın içi basıncı artıran aktiviteler sırasında ağrı yaşarlar.

Mesane veya bağırsak sorunları: Nadiren, bel fıtığı omuriliğe baskı yaparsa idrar yapma veya bağırsak hareketlerini kontrol etme sorunlarına yol açabilir.

Bel fıtığından korunmak için, aşağıdaki önlemleri almak faydalı olabilir:

Sağlıklı bir kiloyu korumak

Düzenli egzersiz yapmak

Düzgün bir duruşa dikkat etmek

Ağır kaldırmaktan kaçınmak

Bel bölgesini destekleyen korseler kullanmak