Beslenmek yeterli değil: Akdenizliler gibi yaşamak ömrü uzatıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, iyi yemek, iyi arkadaşlar ve yeterli dinlenme şeklinde Akdenizliler gibi yaşamak, erken ölme olasılığınızı tam yüzde 29 oranında azaltabilir.

Sozcu.com.tr

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İspanyol bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, insanların İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde yaşamasalar bile bu ülkelerdekilerin alışkanlıklarını kopyalayarak daha uzun yaşayabileceklerini gösteriyor.

Araştırmacılar, Birleşik Krallık’ta yaşları 40 ila 75 arasında değişen 110.799 kişiye diyetleri, yeme alışkanlıkları ve yaşam tarzları hakkında sorular sordu.

Akdeniz yaşam tarzına sahip olmak; altı ila sekiz saat uyumak, arkadaşlar ve aile ile sosyalleşmek, oturarak fazla zaman harcamamak, egzersiz yapmak, diğer insanlarla spor yapmak ve şekerleme yapmak olarak tanımlandı.

Akdeniz diyeti alışkanlıklarına sahip olmak, bol miktarda meyve, sebze, deniz ürünleri ve fındık yemeyi içerirken tuz tüketimini sınırlamayı da kapsar.

SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ YAPTI

Ortalama dokuz yıl boyunca katılımcıların tıbbi kayıtlarını takip eden araştırmacılar kanserden ölen ve kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler hastalıktan ölen insanlar arasında karşılaştırma yaptı.

Buna göre, en çok Akdeniz yaşam tarzına sahip insanlar, yüzde 29 daha az ölme olasılığına sahipti. Rakamlar, kanserden ölme olasılıklarının da yüzde 28 daha az olduğunu gösterdi.

Çalışmanın kıdemli yazarı, Madrid Özerk Üniversitesi’nden Dr. Mercedes Sotos Prieto, “Bu çalışma, Akdenizli olmayan popülasyonların yerel olarak mevcut ürünleri kullanarak Akdeniz diyetini ve genel Akdeniz yaşam tarzını benimsemelerinin mümkün olduğunu gösteriyor.

“Yaşam tarzının aktarılabilmesi ile sağlık üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz.” dedi.

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