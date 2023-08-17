Beyin ölümü gerçekleşmişti: Nakledilen domuz böbreği insan vücudunda yaşadı

ABD'deki uzmanların, bir ilki gerçekleştirerek genetiğiyle oynanmış domuz böbreğini bir insana nakletmesi organ nakli alanında çığır açmıştı. Şimdi de aynı ekibin beyin ölümü gerçekleşen bir adamın vücuduna naklettikleri domuz böbreğinin bir aydan fazladır yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut



ABD‘nin New York şehrindeki NYU Langone Health’te son derece nadir bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Cerrahlar tarafından beyin ölümü gerçekleşen bir adama nakledilen bir domuz böbreği, bir aydan fazla bir süre boyunca normal şekilde çalışmaya devam etti.

Bu, ekibin yaşayan hastalarda denemeyi amaçladığı operasyonlar için kritik bir adımdı. New York Üniversitesi Langone’un organ nakli enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bu organ gerçekten bir insan organı gibi mi çalışacak? Şimdilik öyle görünüyor.” dedi.

Montgomery, 14 Temmuz’da ölen bir adamın kendi böbreklerinin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan tek bir böbrekle değiştirildiğini ve bunun hemen idrar üretmeye başladığını açıklarken “İnsan böbreğinden bile daha iyi görünüyor” diye ekledi.

Ülkenin nakil listesinde 100 binden fazla hasta var ve her yıl binlerce kişi böbrek beklerken ölüyor.

TIP LİTERATÜRÜNE GEÇECEK

Domuz böbreğinin bir gün nakledilebilir organ eksikliğini hafifletme olasılığı, New York’tan 57 yaşındaki Maurice Miller’ın ailesini, vücudunu deney için bağışlamaya ikna etti.

Kız kardeşi Mary Miller-Duffy yaptığı açıklamada, “Bununla mücadele ettim. Sanırım kardeşim de bunu isterdi. Ben de onlara kardeşimi teklif ettim. Tıp kitaplarında yer alacak ve sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Hayvandan insana nakil girişimleri, insanların bağışıklık sistemlerinin yabancı dokuyu kabul etmediği için onlarca yıl başarısız oldu. Şimdi araştırmacılar, organlarının insan vücuduna daha iyi uyması için genetiği değiştirilmiş domuzlar kullanıyor.

Yetkili kurumlar da, gönüllü hastalarda domuz kalbi veya böbrek nakli çalışmalarına izin verip vermemeyi tartışıyor.

İlginizi Çekebilir 4'lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi

İlginizi Çekebilir Organ nakli için sahte belgelerle 'kuzen' oldular, yakalandılar