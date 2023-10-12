‘Beyin ölümü’ teşhisiyle ilgili yeni kılavuz

ABD'de dört tıp derneği, beyin ölümü teşhisinin daha tutarlı ve güvenilir bir şekilde yapılması için yeni bir kılavuz yayınladı. Kılavuza göre, beyin ölümü teşhisi için iki temel kriter bulunuyor: beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı ve beyin sapı fonksiyonlarının kaybı.

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ABD’de 4 tıp derneği, beyin ölümü teşhisinin daha tutarlı ve güvenilir bir şekilde yapılması için yeni bir kılavuz yayınladı.

Kılavuza göre, beyin ölümü teşhisi için iki temel kriter bulunuyor: beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı ve beyin sapı fonksiyonlarının kaybı.

İKİ AYRI AŞAMA

Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı, hastanın bilincinin kapalı olması, ağrıya tepki vermemesi ve istemli kas hareketlerinin olmaması ile değerlendiriliyor. Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı ise hastanın kendi başına nefes alamaması ve gözbebekleri, solunum, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi hayati fonksiyonların makine desteği ile devam etmesi ile belirleniyor.

Kılavuz, beyin ölümü teşhisinin iki ayrı aşamada yapılmasını öneriyor. İlk aşamada, hastanın beyin fonksiyonlarının ve beyin sapı fonksiyonlarının kaybını değerlendirmek için klinik muayene yapılıyor. İkinci aşamada ise klinik muayenenin sonuçlarını desteklemek için görüntüleme testleri veya elektroensefalografi (EEG) gibi ileri tetkikler yapılabiliyor.

Yeni kılavuz, ABD ve diğer ülkeler arasında beyin ölümü teşhisinde farklılıkların giderilmesine yardımcı olması bekleniyor. Kılavuz, doktorlara beyin ölümünün daha doğru ve tutarlı bir şekilde teşhis edilmesini sağlayarak, organ bağışı ve nakli gibi uygulamalarda da daha fazla şeffaflık ve güvenilirlik sağlayacak.