Beyindeki o alan kilo vermeyi zorlaştırabilir

Araştırmacılar, kilo vermekte zorlanan, obeziteden ve şişmanlıktan muzdarip insanlarla ilgili yaptıkları çalışmayla dikkat çekti. Meğer beyindeki o önemli alanda sorun yaşıyorlarmış...

Sozcu.com.tr

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Kilo vermek, her zaman herkes için kolay değildir. Bilim insanları sonunda bu durumun nedenini bulmuş olabilir.

Bazı insanlar fazladan kilolarını vermekte, obeziteden kurtulmakta, zayıf kişilere göre daha çok zorlanabilirler. Araştırmalar, aşırı kilolu insanların beyinlerinde ne zaman tok olduklarını anlamalarını zorlaştıran bir sorun olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmalarda, fazla kilolu veya obez olan kişilerin daha büyük bir hipotalamusa sahip olduğu tespit edilen 1.351 kişinin beyin taramaları incelendi. Hipotalamus, iştahın düzenlenmesinde yer alan beynin önemli bir alanı.

MRI tarama sonuçları, aşırı kilolu kişilerin bağırsaklardan “doydunuz, yemeyi bırakın” diyen sinyalleri almakla ilgili hipotalamusta üç genişlemiş alana sahip olduğunu gösteriyor. Bu genişleme, sinyallerin düzgün bir şekilde iletilmesini engelleyebilir. Bu da fazla kilolu olan insanlar için diyet yapmayı zorlaştırabilir.

Çalışmayı yöneten Cambridge Üniversitesi’nden Dr Stephanie Brown, “Bu araştırma, fazla kilolu veya obezite ile yaşayan insanlarda meydana gelen beyin değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oluyor; beyinlerimiz ve biyolojimiz kilo vermeyi zorlaştırabilir” dedi.

Öncelikle farelerde yapılan çalışmalar, insanlardaki durumu da açıklayabilir, ancak insanlar üzerindeki çalışma henüz bu durumu doğrudan göstermedi, bu da çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu anlamına geliyor.

Çalışma, 18 ila 40 yaşları arasındaki insanları inceledi ve sağlıklı kilolu, fazla kilolu, BMI 25’in üzerinde olan ve BMI 30’un üzerinde olan obez kişilerin beyinlerini karşılaştırdı.

Bir kişinin BMI’si ortalama olarak ne kadar yüksekse, hipotalamusu o kadar büyüktür. Normalde badem büyüklüğünde olan hipotalamusu, içerdiği beyin dokusu birbirine çok benzediğinden MR makinesi kullanarak görmek çok zordur. Ancak araştırmacılar, farklı hücre türlerini tanımlayarak görmeyi daha net hale getiren yüksek teknolojili bir algoritma kullandılar.

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