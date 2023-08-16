Bilim dünyası şaşkın: Reflü ilaçları ve demans arasında ilişki bulundu

Yapılan bir çalışma, bazı reflü ilaçlarının uzun süreli kullanımının daha yüksek demans riski ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında milyonlarca insanın mide ekşimesi ve öksürüğe kullandığı reflü ilaçları, son yıllarda böbrek yetmezliği, felç ve erken ölüm riskiyle ilişkilendirildi.

Üstelik yeni araştırmalar, ilaçları birkaç yıl boyunca kullanan kişilerde demans riskinin daha yüksek olabileceğini düşündürtüyor. Neurology dergisinde çarşamba günü yayınlanan bir araştırmaya göre, dört yıldan fazla bir süredir PPI (proton pompa inhibütörü) kullanan 45 yaş ve üstü kişilerde, hiç ilaç almayan kişilere göre %33 daha fazla demans gelişme riski vardı.

Ancak bununla beraber Minneapolis’teki Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda nörolog ve Amerikan Nöroloji Akademisi üyesi olan çalışma yazarı Dr. Kamakshi Lakshminarayan, “Bu çalışma, reflü ilaçlarının bunamaya neden olduğunu kanıtlamıyor. Yalnızca bir çağrışım gösteriyor.”

“Bulgularımızı diğer büyük çalışma gruplarında doğrulamak ve uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımı ile daha yüksek demans riski arasındaki olası bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.” dedi.

5.712 KATILIMCININ VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Lakshminarayan ve ekibi, çalışmanın başında demansı olmayan 45 ila 64 yaşları arasındaki 5.712 katılımcıdan oluşan bir çalışmayı analiz etti.

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet ve ırkın yanı sıra diyabet ve yüksek tansiyon gibi parametrelerin ardından, ilaç kullanan 497 kişiden 58’inde bunama geliştiğini buldular.

İlaç almayan katılımcıların da 415’inde bunama gelişti. Araştırmacılar, ilaçları 4,4 yıldan daha kısa süre kullanan kişiler için daha yüksek bir risk bulmadı.

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