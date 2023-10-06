Bilim dünyasında bir ilk… İnsan derisinin bir kopyasını tasarladılar

Bilim insanları ilk kez deri tasarladılar. Artık doktorlar, yaraları geleneksel cerrahiden daha hızlı iyileştirdiği kanıtlanmış insan derisini laboratuvarda tasarlamak için 3D baskı teknolojisini kullanıyor.

Sozcu.com.tr

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Yanık gibi ciddi hasarları, vücudun hasar görmemiş bir kısmından deri alarak kapatmak mümkün olsa da alınan nakiller genellikle geçici veya hoş olmayan yara izleri bırakır.

Deri, ABD’de en sık nakledilen organlardan biri ve her yıl tahminen 160 bin cerrahi operasyon gerçekleştiriliyor. Ancak bu operasyonların, nakledilebilecek sağlıklı doku kaynağının sınırlı olması, maliyet ve hoş olmayan yara izi gibi ciddi dezavantajları var.

Şimdi bilim insanları geliştirdikleri farlı bir yöntemle bu dezavantajların üstesinden gelebilir. Kuzey Carolina’daki Wake Forest Üniversitesi’ndeki bilim insanları, cildin yenilenmesine yardımcı olmak için ilk kez insan derisinin neredeyse mükemmel bir kopyasını biyolojik olarak tasarladılar.

Farelerde ve domuzlarda test edilen biyobaskılı deri, 3D yazıcı tipi bir cihazda mürekkep olarak kullanılmak üzere tasarlanmış insan derisi hücreleriyle yapıldı. Yazıcı, yeni kan damarları oluşturan ve cildin yenilenmesine, yapısını onarmasına yardımcı olan bir cilt üretmeyi başardı.

Wake Forest araştırmacıları, laboratuvarda altı tür insan derisi hücresini kullanarak insan derisinin biyolojik yapısını taklit eden bir cilt geliştirdi. Hücreler, organ dokusu gibi biyolojik materyalleri basmak için kullanılan özel tipte mürekkep içeren şişelere yerleştirildi.

Bu mürekkep daha sonra sağlıklı insan derisini oluşturan üç katmandan oluşan üçe üç santimetrelik bir cilt parçası oluşturmak için kullanıldı. Araştırmacılar, üç katmanın birlikte deriyi oluşturduğunu söyledi.

Araştırmacılar biyobaskılı derilerini dört farede test etti, üç hafta boyunca her hafta iyileşme sürecine ait fotoğraflar çekildi. 14. günde biyobaskılı deriyle kaplanan farelerdeki yaralar tamamen kapandı.

Fareler gibi, bazı domuzlarda da yapay deri test edildi. İyileşme durumları 28 gün boyunca haftada iki kez kontrol edildi.

Tüm domuzların yaralarının 28. günde tamamen kapandığı görüldü.

Wake Forest Rejeneratif Tıp Enstitüsü Direktörü Dr Anthony Atala şunları söyledi: “Kapsamlı cilt iyileşmesi, sınırlı seçeneklerle dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen önemli bir klinik zorluk. Bu sonuçlar, biyomühendislik ürünü tam kalınlıkta insan derisi yaratmanın mümkün olduğunu ve daha hızlı iyileşmeyi ve daha doğal görünen sonuçları desteklediğini gösteriyor.”

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