Bilim dünyasından şaşırtıcı araştırma: “Dışkı hapları” siroza karşı test ediliyor

Tıp dünyası adına ilgi çekici gelişme... Bilim insanları, hap haline getirilen dışkının, karaciğer hastalıkları için umut sağlayabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Bağırsak sağlığını iyileştirmek ve ciddi enfeksiyonları önlemek için tasarlanmış dışkıyla dolu bir hap, karaciğer hastalığına karşı denemenin bir parçası olarak Birleşik Krallık’taki 16 merkezde 300 kişiye verilmeye başlandı.

Viyana’daki bir konferansta 32 kişiyle ilgili daha küçük bir çalışmanın sonuçlarını açıklayan araştırmacılar, ilerlemiş sirozu olan hastaların burunlarından geçen bir tüp aracılığıyla midelerine “dışkı nakli” yapıldığını açıkladılar.

Daily Mail’in haberine göre, üç ay sonra bağırsaktaki iyi bakteri seviyeleri arttı ve bağırsak bariyeri güçlendi. Araştırmacılar ayrıca gönüllülerin kanlarında daha az ölümcül toksin amonyak bulunduğunu söyledi.

Şimdi, King’s College London’daki aynı ekip, sağlıklı gönüllülerden bağışlanan ve dondurularak kurutulan dışkı içeren bir tablet geliştirdi.

BEŞ YIL BOYUNCA İZLENECEKLER

Bilim insanları, tabletleri iki yıl boyunca her üç ayda bir almanın hastaneye yatışları azaltıp azaltamayacağını görmek için beş yıllık yeni bir çalışmaya başlıyorlar.

Baş araştırmacı Profesör Debbie Shawcross, ilerlemiş sirozu olan hastaların, onları yoğun bakıma sokan “kötü bakterilerin” neden olduğu kötü enfeksiyonlara karşı duyarlı olduklarını söyledi.

Shawcross, “Karaciğer hastalığı olan küçük bir grup insanın bağırsak mikrobiyomunu değiştirip değiştirmediğimizi görmek istedik, amacımız özellikle de enfeksiyona duyarlılıklarını iyileştirebilmek.”

“Tadı veya kokusu olmayan tabletimiz, tedavi seçenekleri dışında kalan sirozlu hastalar için yeni umutlar sunabilir.” dedi.

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