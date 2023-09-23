Bilim insanları araştırdı: İşte insan hayatındaki en mutlu dönem

Avrupa'dan araştırmacılar, insanların hayatta en mutlu olunduğu dönemi açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa üniversitelerinden araştırmacılar, insan yaşamı süresi boyunca mutluluğu nasıl geliştiğini değerlendiren kapsamlı bir anket çalışması yürüttü.

Euronews’in haberine göre Köln Alman Spor Üniversitesi, Bochum Ruhr Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, İsviçre’deki Bern ve Basel üniversitelerinden bilim insanları, “Hayatta en mutlu dönem hangisi?” sorusuna cevap bulabilmek için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Psychology Bulletin dergisinde yayınlanan çalışma, toplam 460 bin 902 katılımcıdan elde edilen 443 örneklemden alınan verilere dayanıyor.

Çalışmaya göre, yaşam memnuniyeti 9-16 yaşları arasında azalırken, daha sonra 70 yaşına kadar tekrar hafifçe artıyor. Bu noktadan sonra yaşam memnuniyeti 96 yaşına kadar tekrar azalıyor.

Olumlu duygusal durumun 9 ila 94 yaşları arasında azaldığını gösteren araştırmaya göre, olumsuz duygu durumları ise 9 ila 22 yaşları arasında hafif bir dalgalanma gösterdikten sonra 60 yaşına kadar düşüş gösteriyor ve ardından tekrar yükseliyor.

HAYATIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE OLUMLU DUYGUSAL DURUM

Köln Alman Spor Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Susanne Bücker, “Öznel iyi oluşun üç temel bileşenindeki değişikliklere odaklandık. Yaşam memnuniyeti, olumlu duygusal durumlar ve olumsuz duygusal durumlar” diyerek çalışmayı anlattı. Bücker, sonuçları özetlerken, “yaşam memnuniyeti ve olumsuz duygusal durumlara bakarsak, anketin geniş bir yaşam dönemi boyunca olumlu bir eğilim gösterdiğini” söyledi.

Bücker ve ekibine göre, 9-16 yaşları arasında yaşam memnuniyetindeki düşüş, genellikle ergenlikle ilişkilendirilen vücuttaki ve sosyal yaşamdaki önemli değişikliklere bağlanabilir. Bulgulara göre, gençler yetişkinliğe adım attıkça yaşam memnuniyeti tekrar yükseliyor.

70 yaşından itibaren yaşam memnuniyetindeki düşüşü yaşlılıkla ilişkili değişikliklere bağlayan Bücker, “Bu, çok yaşlı insanlarda fiziksel performansın düşmesi, sağlığın sıklıkla bozulması ve sosyal ilişkilerin azalması ile ilgili olabilir; özellikle de akranlarının vefat etmesi nedeniyle” dedi.