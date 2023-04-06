Bilim insanları uyku konusunda uyardı… Çok fazla uyumak da zararlı

Bilim insanları sık sık uyku süresi konusunda uyarılarda bulunuyordu, az uyumanın sağlığa olumsuz etkileri üzerinde durulurken şimdi de gereğinden fazla uyumanın taşıdığı risklere dikkat çekiliyor.

Sozcu.com.tr

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Şimdiye kadar hep kaliteli ve yeterli sürede uyumanın sağlığa etkileri üzerinde duruluyordu. Ancak yapılan bir araştırmaya göre çok fazla uyumak da sağlığı olumsuz etkiliyor.

İrlanda Galway Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yarısı felç geçirmiş 5 bin kişiden alınan verileri analiz etti. Gecede dokuz saatten fazla uyuyan katılımcıların, yedi saat uyuyanlara kıyasla felç geçirme riskinin iki katına çıktığı belirlendi. Ayrıca, gecede beş saatten az uyuyan kişilerin felç geçirme olasılığının da üç kat daha fazla olduğu görüldü.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), herkesin her gece en az yedi saat uyuması gerektiğini söylüyor. Ancak veriler, Amerikalıların üçte birinin bu süre konusunda pek de uyumlu olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 20 kişiden biri dokuz saatten fazla uyuyor.

DEPRESYON, OBEZİTE, KALP HASTALIĞI…

Araştırmayı yöneten uyku bilimcisi Dr Christine McCarthy, “Sonuçlarımız, uyku sorunlarının inmeyi önlemede odak nokta olması gerektiğini gösteriyor. Bu sonuçlarla, doktorlar uyku sorunu yaşayan kişilere daha çok dikkat edebilirler” dedi.

Çok fazla uykunun felç riskini neden artırdığı bilinmese de bilim insanları başka sağlık sorunlarının bir göstergesi olabileceğini öne sürdüler. Hareketsiz yaşam tarzı, anemi, depresyon ve obezite gibi sorunlar inme riskini artıran sorunlar arasında. Çok uzun süre uyumak da kalp hastalığı, diyabet ve obezite dahil olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Bunların yanında çok az uyumak da obezite ve tip 2 diyabet riski nedeniyle felç geçirme riskini artırıyor.

HORLAYANLAR DİKKAT…

Yayınlanan son çalışmada da 32 ülkeden 5 bin kişinin verileri incelendi. Katılımcılar ortalama olarak yaklaşık 62 yaşındaydı ve üçte ikisi erkekti. Hepsinden kaç saat uyudukları, uykunun kalitesi, şekerleme yapıp yapmadıkları ve uyurken horlayıp horlamadıkları veya nefes alma sorunları yaşayıp yaşamadıkları dahil olmak üzere uykuları hakkında bir anket doldurmaları istendi.

Sonuçlar inme grubundaki 151 kişinin dokuz saatten fazla uyuduğunu gösterdi. Veriler ayrıca felçli grupta 162 kişinin beş saatten az uyuduğunu, felçli olmayan grupta ise bu sayının 43’e düştüğünü gösterdi.

Bilim insanları ayrıca, uyku apnesinin bir işareti olan uyurken horlayan insanların, felç geçirme ihtimalinin, horlamayanlara göre üç kat daha fazla olduğunu buldular. Verilere göre, horlayan kişilerin felç geçirme olasılığı yüzde 91 daha fazla.

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