Bilimsel araştırma: Bebek sahibi olmak için ideal yaş açıklandı

Macaristan'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınların bebek sahibi olması için en uygun yaş belli oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim insanları, 31.000’den fazla doğum üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucu olarak 23 ila 32 yaşlarındaki kadınların doğum kusurları açısından en düşük riske sahip olduğunu tespit etti.

Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1980 ile 2009 yılları arasında resmi bir Macar veri tabanına kaydedilen, 31.128 gebelikten alınan verileri analiz ettiler.

Bu verileri, aynı 30 yıllık dönemde ülkede kaydedilen 2,8 milyondan fazla doğumla karşılaştırdılar.

Genel olarak, doğum kusurları riski, 23 ila 32 yaşları arasındaki ideal çocuk doğurma penceresindeki kadınlara kıyasla 22 yaşın altındaki doğumlarda yaklaşık beşte bir oranında arttı. Bu risk, 32 yaşın üzerindeki kadınlarda da, optimal yaş aralığındakilere kıyasla yaklaşık yüzde 15 arttı.

En yaygın ve hayatı tehdit eden komplikasyonlar, fetüsün dolaşım sistemini ve 20 yaşın altındaki annelerde merkezi sinir sistemini etkiledi.

20 yaşından önce doğum yapan kadınlarda, 23 ila 32 yaşlarındakilere göre bu problemlerde daha büyük bir risk gördüler.

ORTALAMA YAŞ 30 OLDU

Araştırmacılar, genç annelerin genellikle hamilelik için hazırlıksız olduklarını ve uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi daha sağlıksız yaşam tarzı faktörleriyle uğraşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Daha yaşlı kadınlar, hava kirliliği gibi çevresel stres faktörlerine daha uzun süre maruz kalıyor ve ekip bunun farklı doğum kusurları riskine katkıda bulunabileceğine inanıyor.

Çalışma, Amerika’daki yeni annelerin ortalama yaşının kayıtlardaki en yüksek noktasına ulaşmasıyla ortaya çıktı. Amerikalı kadınlar, 1970’te 24, 2000’de 27 ve şimdi de ortalama 30 yaşında ilk kez doğum yapıyor.

Yeni annelerin yükselen yaşı, değişen aile değerlerine, kadınların kariyerlerine öncelik vermesine ve artan yaşam maliyetine bağlanıyor.

İlginizi Çekebilir Yapay zekadan önemli erken doğum adımı

İlginizi Çekebilir Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı