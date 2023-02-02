Bilimsel araştırma: Bu beş gebelik komplikasyonu kalp hastalığına davetiye çıkarıyor

Yapılan büyük çaplı bir araştırmaya göre, gebelik komplikasyonları yaşayan kadınların doğumdan sonraki 50 yıla kadar kalp hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksek çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsveç ve ABD’den bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 1973 ile 2015 yılları arasında doğum yapan iki milyondan fazla İsveçli kadın incelendi.

Çalışma için, hipertansif bozukluklar, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve gebelik diyabeti komplikasyonlarından alınan tıbbi kayıtlar analiz edildi.

Sonuçlar, koşullardan birine bile sahip olmanın gelecekteki kalp hastalığı riskini iki katına kadar artırdığını gösterdi.

Genel olarak, bilim insanları, toplam örneklemin kabaca yüzde dördü olan yaklaşık 84.000 kadına, ortalama 58 yaşında teşhis konduğunu buldular.

HAMİLELİKTE SIK GÖRÜLÜYOR

Çalışmadaki kadınların yüzde 30’undan fazlası (yaklaşık 678.000) en az bir olumsuz gebelik sonucu yaşarken, 182.000 kadın en az iki olumsuz gebelik sonucu yaşadı.

Kalp sorunları hamilelik sırasında sık görülen bir problem. Bu süre zarfında, bir kadının kan hacmi, büyüyen fetüsü beslemek için tipik olarak yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkar. Ancak kan hacmi arttıkça kalbin yapmaya zorlandığı iş miktarı da artar.

Erken doğum ve gestasyonel diyabet gibi olumsuz gebelik sonuçları, koroner arterlerin duvarlarında kalbe kan akışını engelleyen plak birikiminin neden olduğu bir durum olan iskemik kalp hastalığı için ömür boyu süren risk faktörleridir.

Araştırmacılar, “Bulgular, beş ana olumsuz gebelik sonucunun hepsinin, doğumdan sonra 46 yıla kadar devam edebilecek artan iskemik kalp hastalığı riskleriyle bağımsız olarak ilişkili olduğunu gösteriyor.” dedi.

