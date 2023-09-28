Bilimsel araştırma: Doğurgan olmak demans riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırma, birden fazla çocuğu olan kadınların östrojene daha fazla maruz kalmaları nedeniyle demans risklerinin daha düşük olabileceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Kanadalı uzmanlar, bir kadının hayatı boyunca östrojene daha fazla maruz kalmasının daha sağlıklı bir beyne yol açabileceğini keşfetti.

Birleşik Krallık’ta yaşayan, yaş ortalaması 64 olan 9.000 menopoz sonrası kadını analiz eden araştırmacılar, kadınların hamile kaldıkları yıl sayısını, ilk adet görme ile menopoz arasındaki yıl sayısı olan üreme ömürlerinin süresine ekleyerek yaşam boyu hormon maruziyetini hesapladılar.

Sonuçlara göre, yaşam boyu ortalama hormona maruz kalma süresi 40 yıldı. Analiz, yaşam boyu hormona daha fazla maruz kalanların, beyindeki küçük damar hastalığının bir göstergesi olan beyaz cevher hiperintensite hacimlerinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Ekip ayrıca doğum kontrol yöntemlerinin, doğurganlığın yararlı etkilerini değiştirmediğini de keşfetti.

Araştırmayı yürüten Kanada’nın Quebec şehrindeki Sherbrooke Üniversitesi’nden Kevin Whittingstall,: “Çalışmamız, kadın beyninin yaşam boyu şekillenmesinde üreme tarihinin kritik rolünü vurguluyor. Sonuçlar, menopoz sonrası kadınlarda üreme geçmişini, beyin sağlığı yönetimine entegre etme ihtiyacını vurguluyor.” dedi.

Önceki çalışmalar da, menopozdan sonra belirli hastalıkların (örneğin serebral küçük damar hastalığı) oranlarının arttığını, bunun da çoğunlukla hormon yokluğuyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.



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