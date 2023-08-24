Bilimsel araştırma: Gece vardiyasında çalışmak hafızayı zayıflatıyor

Yapılan bir araştırma, gece vardiyasında çalışmanın orta yaşta ve ileri yaştaki yetişkinlerde hafızayı yüzde 79'a kadar zayıflatabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Kanada’daki York Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırması, geç saatlerde çalışmanın ileri yaştaki insanların vücut saatlerini bozabileceğini öne sürdü.

Önceki araştırmalar, klasik sabah 9’dan akşam 5’e kadar çalışma saatleri dışında gerçekleşen çalışma biçiminin sağlık üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bu araştırmada da ekip; istihdam, çalışma programları ve bilişsel işlev testlerinin sonuçlarını içeren 47.811 yetişkine ilişkin verileri analiz etti. Beş katılımcıdan biri, kariyerlerinde bir tür vardiyalı çalışmaya maruz kaldığını bildirdi.

Mevcut işlerinde gece vardiyasında çalışanlar, yalnızca gündüz çalışanlarla karşılaştırıldığında yüzde 79 daha yüksek bilişsel bozulma oranına sahipti. En uzun işlerinde gece vardiyasında çalışan kişilerde ise bu oran yüzde 53 olarak daha yüksekti.

Araştırmacılar, bunun sorumlusunun vücut saatindeki bozulmadan kaynaklı olabileceğini söyledi.

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Plos One dergisinde yayınlanan araştırmada, “Bulgular vardiyalı çalışmaya maruz kalma ile bilişsel işlev bozukluğu arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yıkıcı sirkadiyen uyaranların bilişsel bozukluğa katkıda bulunan nörodejenerasyonda rol oynayabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Oxford Üniversitesi’nde sirkadiyen sinir bilimi profesörü Russell Foster da, gece vardiyasında çalışmanın bilişsel bozukluk riskini artırdığı sonucunun önemli olduğunu söyledi.

Foster, “Bu tür bulgular, uyku ve vücut saati bozulmasının, duygusal ve bilişsel tepkilerin bozulması da dahil olmak üzere daha kötü sağlık sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyan hem laboratuvar temelli hem de saha çalışmaları (örneğin uzun mesafe havayolu pilotları üzerinde) ile uyumludur.” diye ekledi.

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