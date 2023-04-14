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Bilimsel araştırma: İşitme cihazları bunama riskini düşürebilir

Yapılan bir araştırmaya göre, işitme cihazı takmak, işitme güçlüğü çeken kişilerde bunama riskini azaltıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:27 - 14 Nisan 2023 Güncellenme:
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Bilimsel araştırma: İşitme cihazları bunama riskini düşürebilir

Çin’deki Shandong Üniversitesi’nden bilim insanları, işitme cihazı takmanın, bunama gelişme riskini büyük oranda azalttığını ve beyni, diğer bölgelerde daha fazla çalışmaya zorladığını buldu.

Daily Mail’in haberine göre, Lancet’te yayınlanan çalışmada, araştırmacılar farklı düzeylerde işitme kaybı olan yüz binlerce insanın sağlık verilerine baktılar. 

Sonuçlar, işitme cihazı kullanmayanların, cihazı kullananlara kıyasla 12 yıl içinde bunama gelişme riskinin yüzde 42 daha yüksek olduğunu gösterdi.

KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Araştırmanın baş yazarı, Shandong Üniversitesi’nden Profesör Dongshan Zhu, “Çalışmamız, cihazların işitme kaybının bunama üzerindeki potansiyel etkisini azaltmak için minimal, uygun maliyetli bir tedavi olabileceğini öne süren bugüne kadarki en iyi kanıtı sağlıyor.” dedi.

İşitme kaybının beynin daha hızlı küçülmesine neden olduğuna inanılırken Çin, Avustralya, Japonya, Teksas, Pakistan ve Birleşik Krallık’tan uluslararası araştırma ekibi de, işitme cihazı takmanın bunamaya karşı korunma konusundaki gerçek faydasının belirsizliğini koruduğunu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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