Bilimsel araştırma: Melanom dışı cilt kanseri melanomdan daha yaygın

Avrupalı dermatologlar, melanomun artık cilt kanseri ölümlerinin önde gelen nedeni olmadığını açıkladı. Uzmanlar, melanom dışı cilt kanserlerinin, melanomlardan daha yaygın olduğunu ve tedavi edilebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Melanom dışı cilt kanserleri, 2020 yılında tüm cilt kanseri vakalarının dörtte üçünden fazlasını oluşturdu ve dünya çapında yaklaşık 64.000 ölüme yol açtı. Melanom da yaklaşık 57.000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bilim insanları, melanom dışı kanserlerin “yetersiz rapor edilmesi” nedeniyle, gerçek etkinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğine inanıyor.

Melanomlar tipik olarak düzensiz kenarlı kahverenginin çok tonlu benleri olarak görünse de, melanom dışı kanserlerin tespit edilmesi daha zor olabilir ve ilk bakışta oldukça zararsız görünebilen cilt renginde şişlikler veya kırmızı pullu cilt lekeleri olarak kendini gösterir.

HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ…

Hem ABD’de hem de Birleşik Krallık’ta en yaygın kanser türü olan cilt kanserine, tahminen beş kişiden birinin yaşamı boyunca yakalanacağı tahmin ediliyor.

Fransa’daki Nice Üniversite Hastanesi’ndeki çalışmada yer alan dermatolog Dr. Thierry Passeron, “Melanom dışı kanserlerin ölümcül olma ihtimali, melanom kanserinden daha az olmasına rağmen, yaygınlığı çarpıcı biçimde daha yüksektir. Bu nedenle, ilkinin daha yüksek görülme sıklığı, daha önemli bir genel etkiye yol açtı.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın verilerini kullanan çalışma, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya ve İtalya’daki açık tenli ve yaşlı popülasyonlarda cilt kanseri insidansının yüksek olduğunu buldu.

Ancak araştırmacılar, Afrika’da kayıtlı 11.281 ölümün gösterdiği gibi, daha koyu yüz rengine sahip insanların yüksek oranda bulunduğu ülkelerin bile cilt kanserinden ölüm riskine karşı bağışık olmadığını söyledi.

2020 yılında dünya çapında yaklaşık 1,2 milyon melanom dışı cilt kanseri vakası rapor edilmişken, 324.635 melanom vakası vardı.

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